Diretta/ Olimpia Milano-Capo d’Orlando: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BETALAND CAPO D’ORLANDO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Olimpia Milano-Capo d’Orlando sarà diretta dalla terna arbitrale Sabetta-Baldini-Capotorto; si gioca alle ore 18:15 di domenica 22 gennaio per la sedicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. L’Olimpia Milano riprende il suo cammino nel campionato di basket dopo aver battuto in Eurolega nella partita di giovedì sera contro il Galatasaray. L’avversaria della capolista nella gara in programma al Forum di Assago è l’Orlandina di coach Di Carlo, che nella settimana di sosta ha allungato il suo contratto con la società siciliana che ha completato il roster inserendo un nuovo play al posto di Fitipaldo, che è stato avversario di Milano proprio con la formazione di Ataman al Forum.

Il nuovo arrivato in casa siciliana è il 23enne montenegrino Nikola Ivanovic, che arriva in prestito dai greci dell’AEK Atene dove aveva giocato sino a questo momento sia nel campionato ellenico che nella Fiba Champions League. Per lui in questo inizio di stagione 6,5 punti per gara in campionato e 4,9 in Champions. Ivanovic fa anche parte della nazionale del Montenegro. Nello stesso tempo però, l’Orlandina dovrà fare a meno per almeno 20 giorni delle prestazioni di Dominique Archie, che lo scorso 10 gennaio ha subito una leggera operazione al ginocchio.

La Betaland ha sinora portato avanti una buona stagione, con il quinto posto in classifica a fine del girone d’andata, con 16 punti all’attivo e la conquista delle "Final Eight", anche se all’esordio in campionato, contro l’Olimpia, era stata battuta per 65 – 71 al PalaFantozzi. Una gara nella quale la formazione siciliana poteva fare anche il colpaccio, grazie alla grinta ed al cuore dimostrati, ma che Milano, formazione più lunga ed esperta aveva portato a casa nel finale.

Milano ha avuto nelle sue file anche l’MVP della gara, il croato Simon, mentre dalla parte opposta il migliore era stato Archie, anche lui con 17 punti all’attivo. 20 – 11 il risultato a favore dei siciliani nel primo quarto, poi ancora vantaggio Orlandina al riposo per 41 – 35 ed allungo ad inizio terza frazione con due triple del play uruguaiano di Capo d’Orlando, poi Milano reagisce per il pari alla sirena a quota 53. Nell’ultimo periodo Abass mette 5 dei suoi 9 punti, si aggiungono anche Macvan e Cinciarini, con Milano che chiude vittoriosamente. Tre in doppia cifra per gli ospiti, Macvan, Hickman e Simon, e due per l’Orlandina, Fitipaldo ed Archie.

Nell’ultima di andata, il derby in casa della Red October Cantù, l’Olimpia Milano riesce ad imporsi nonostante la buona prova di Cantù. Ancora assenti nelle file milanesi Sanders e Cerella, che non saranno della partita nemmeno con i siciliani, la formazione di Repesa si appoggia su un Simon molto preciso e trova il break favorevole nel corso della terza frazione anche se dall’altra parte c’è un buon esordio per Pat Calathes, che ha dato maggiore solidità sottocanestro alla formazione di Bolshakov. Per il tiratore croato alla fine ci sono 26 punti ed un ottimo 32 di valutazione, ed insieme a lui si mettono in azione i componenti del reparto lunghi, che nel finale si fanno valere sotto i tabelloni.

Vantaggio canturino alla fine del primo quarto, anche se di un solo punto, poi grazie a Johnson, Cantù le porta a 5 all’intervallo. Grande break milanese dopo il riposo, con il 6 – 17 che porta Milano al + 7, seguito da altre triple sia di Dragic che di Simon per il + 14 del 30ensimo. Quarto periodo che si apre con una mini rimonta di Cantù, ma poi Milano riprende in mano il gioco chiudendo bene con Hickman e Simon.

Capo d’Orlando si è arresa a Pesaro nella gara dello scorso turno, andando sotto nell’ultima frazione, pur portando quattro giocatori in doppia cifra, con Tepic migliore dei suoi a quota 16 punti. Nel primo quarto i siciliani concludono con 1 punto di vantaggio, che viene aumentato a 6 quando le squadre vanno negli spogliatoi. La terza frazione vede un rientro di Pesaro che resta comunque dietro di 4 punti. Ultimo periodo veramente combattuto che si decide nel finale e Pesaro che vince con Thornton e Jones.

Ricordiamo infine che il match tra Olimpia Milano e Capo d'Orlando non sarà in questa occasione visibile in diretta tv su Rai o Sky, ma sarà trasmesso sulla tv locale Antenna del mediterraneo, che ha acquisito i diritti di trasmissione per le partite esterne della formazione siciliana. Salvo variazioni di palinsesto dovrebbe essere assicurata anche la diretta video streaming della partita sul sito del canale locale www.amnotizie.it, mentre ricordiamo la possibilità di rimanere aggiornati sul tabellino play-by-play e tutte le statistiche tramite gli aggiornamenti sul sito della Lega basket, all'indirizzo www.legabasket.com.

