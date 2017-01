Diretta/ Pistoia-Cremona: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA THE FLEXX PISTOIA-VANOLI CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Pistoia-Cremona, diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo-Weidmann-Borgioni, si gioca al PalaCarrara con palla a due domenica 22 gennaio alle ore 18:15; è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Nella settimana appena conclusa la squadra del presidente Maltinti ha interrotto il suo contratto con l’esterno David Cournooh, che si è poi accasato alla Red October Cantù, e sembra non intenzionata a sostituirlo nel roster a disposizione di coach Vincenzo Esposito.

La Vanoli Cremona dal canto suo vorrebbe sostituire Elston Turner, ma sta cercando un pari ruolo europeo e fino a questo momento i suoi sondaggi sul mercato non hanno prodotto nessun contatto, per cui anche a Pistoia coach Lepore avrà a disposizione gli stessi giocatori. Rispetto alla gara di andata, nelle file di Pistoia sono arrivati Crosariol, Roberts e Okereafor, mentre la Vanoli Cremona ha Harris e Carlino.

Nell’ultima di andata grande colpo esterno della Vanoli Cremona che passa al PalaBigi di Reggio Emilia, approfittando dei problemi della formazione di Max Menetti, ma facendo anche vedere di avere molte più certezze rispetto alla prima parte di stagione. Cremona è partita forte mettendo subito a segno un parziale di 7 – 0, poi prosegue a segnare con continuità e difende molto bene tanto da chiudere la prima frazione di gioco sul 25 – 6.

La Grissin Bon inizia il secondo quarto all’attacco e sembra poter fare qualcosa per ridurre il divario, ma nelle file della Vanoli Carlino è precisissimo da oltre l’arco ed all’intervallo lungo il punteggio è 49 – 32, dopo che gli uomini di coach Lepore hanno raggiunto anche il + 22. Nel terzo quarto c’è sostanziale equilibrio tra le due formazioni, poi gli ospiti allungano ancora sulla sirena del quarto con Turner per il 72 – 49. Nel quarto periodo solo l’orgoglio dei reggiani porta a limare qualche punto di svantaggio, ma alla fine resta comunque a tabellone l’83 – 66 in favore degli ospiti, con Biligha migliore dei suoi con 23 punti, seguito da Thomas, Holloway e Carlino.

A Brescia, contro la Germani, Pistoia ha avuto la peggio in un match molto combattuto, che era iniziato in vantaggio nei primi minuti, ma poi è girato dalla parte della formazione di coach Diana, in vantaggio già alla fine del primo periodo. Pistoia da parte sua non si è mai arresa, ma Michele Vitali e Landry hanno portato Brescia al successo. Per coach Esposito doppia cifra da parte di Antonutti, Moore, Boothe e Roberts.

Nella gara del PalaCarrara quintetto base classico per la The Flexx con coach Esposito che schiera Moore e Petteway come esterni, con Roberts da ala piccola e Crosariol a fare coppia sotto le plance con Boothe. La risposta di coach Lepore per la Vanoli, vede sul parquet Holloway, Mian, Harris, Thomas e Biligha.

Pistoia-Cremona sarà trasmessa in diretta tv da Cremona1, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Vanoli. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.cremona1.it; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

