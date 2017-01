Diretta/ Reggio Calabria-Roma: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 18^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA VIOLA REGGIO CALABRIA-UNICUSANO ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 18^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Reggio Calabria-Roma è valida per la diciottesima giornata del girone Ovest nel campionato di basket A2 2016-2017: palla a due alle ore 18 di domenica 22 gennaio presso il PalaCalafiore. Un match che ha un "retrogusto" di serie A, che le due formazioni hanno frequentato per molti anni. La formazione di casa ci arriva provenendo da una sconfitta pesante patita a Biella, in casa di una delle due capolista del girone, e con una posizione di classifica non molto tranquillizzante, 14esima, con 12 punti alla pari di Rieti e davanti solo a Agropoli e Scafati, che seguono a distanza rispettivamente di due e quattro punti.

La Virtus Roma, che nella gara giocata nella seconda giornata ha battuto in casa un’altra piemontese, Casale Monferrato, si trova invece al quinto posto in classifica con 20 punti all’attivo, ed alla pari con Tortona, quarta. Entrambe le formazioni hanno nelle loro file diversi giovani e sia coach Corbani che coach Paternoster danno loro spazio.

In questi ultimi giorni, riguardo alla Viola Reggio Calabria è filtrata l’indiscrezione di un possibile passaggio nelle file degli arancioni di Marco Laganà, che ha risolto il contratto che lo legava alla Pallacanestro Cantù. In prova dalla scorsa settimana alla Viola anche l’ex Olimpia Milano David Hawkins, un vero e proprio "crack" per questo campionato, che però non gioca da tempo e quindi dovrà essere attentamente valutato prima di inserirlo nel roster.

Nella gara di Biella la Viola si è ritrovata sotto nel punteggio fin dal primo quarto, che è terminato sul 26 – 19 ed ha continuato a veder aumentare lo svantaggio nella seconda frazione, tanto da toccare all’intervallo i 20 punto di scarto, con i piemontesi in grado di segnare 51 punti. I ragazzi di coach Carrea, nonostante la mancanza di De Vico, hanno continuato a pigiare sull’acceleratore anche nei due quarti restanti, anche per rifarsi della battuta d’arresto subita nella gara di andata, e dopo il + 32 del 30esimo minuto, hanno chiuso a + 35, con una Viola che ha avuto un Legion che ha segnato punti, ma con azioni personali, mentre Radic ha contribuito solo a sprazzi.

Solo i 2 americani sono riusciti a raggiungere la doppia cifra, con il migliore degli altri, il pivot Guariglia, che ha raggiunto quota 9. La Virtus Roma ha battuto Casale Monferrato, ma la gara dei ragazzi di Corbani non è stata certo una passeggiata ed è stato assolutamente decisivo l’ultimo quarto, dopo che al 30esimo erano solo 3 i punti di vantaggio dei padroni di casa. Prime due frazioni molto equilibrate, con punteggio alla fine del primo quarto di 20 – 22, ed all’intervallo di 37 – 35.

Il play Raffa è stato il migliore per Roma con 17 punti all’attivo, mentre Brown è arrivato a quota 12. Tra gli italiani, assente Maresca, che dovrebbe tornare disponibile per la gara di Reggio Calabria, bella prova del giovane Baldasso, che ha contribuito con 13 punti alla causa, mentre per Chessa e Sandri ne sono arrivati 10 ciascuno.

Nella gara del PalaPentimele coach Paternoster deve verificare bene le condizioni dei suoi infortunati prima di scegliere il quintetto base, che potrebbe vedere sul parquet Legion, Radic, Micevic, Lupusor e Guaccio. Nelle file della Virtus Roma, Corbani partirà con Raffa, Brown, Vedovato, Chessa e Sandri.

Reggio Calabria-Roma non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque per la partita del PalaCalafiore non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com.

© Riproduzione Riservata.