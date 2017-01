Diretta/ Reggio Emilia-Caserta: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA GRISSIN BON REGGIO EMILIA-PASTA REGGIA CASERTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Reggio Emilia-Caserta verrà diretta dalla terna arbitrale Mattioli-Bartoli-Bettini; si gioca al PalaBigi domenica 22 gennaio alle ore 18:15 ed è valida per la sedicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. La gara, che si disputa dopo la settimana di sosta del campionato, ha dato modo alle due squadre di effettuare delle mosse sul mercato, anche se per Reggio Emilia non è ancora andata a buon fine la ricerca di un lungo, che dovrebbe sostituire Lesic, che per ora rimane comunque a disposizione di coach Menetti, almeno per questa gara.

Reggio Emilia aveva già ufficializzato il ritorno del "carismatico" lituano Rimantas Kaukenas, che ritrova posto in una squadra della quale conosce alla perfezione gioco e gran parte dei giocatori e farà il suo nuovo debutto proprio contro la Juve Caserta, pronto a dare immediatamente il suo contributo.

Nella settimana scorsa si è consumata la separazione consensuale con l’ex Enel Brindisi Delroj James che nei mesi trascorsi nelle file della Grissin Bon non ha mai dato segnali di integrazione e solo in poche partite è risultato all’altezza. In casa Pallacanestro Reggiana si cerca soprattutto un lungo, e le attenzioni si erano concentrate sull’ex Pistoia Alex Kirk, che giocava in Cina, ma il buyout richiesto era troppo alto ed il giocatore si è accasato in Turchia, nello stesso campionato nel quale sta giocando Kadji, altro nome che piacerebbe a Menetti, ma anche lui alle prese con un contratto difficile da chiudere.

Altri nomi circolati erano quelli dell’ex Bayern Monaco Joe Bryant, fermo però da troppo tempo, ed addirittura l’ex Olimpia Milano, Samardo Samuels, ma nessuna conferma è arrivata e l’impressione è che si aspetti ancora qualche giorno prima di prendere la decisione definitiva. In settimana per la Grissin Bon c’è stata anche l’amichevole di Bolzano, perduta contro la Dolomiti Energia, nella quale coach Menetti ha preferito tenere ancora a riposo Kaukenas, mentre per la gara di domenica dovrebbe tornare sul parquet anche Della Valle, che ha avuto un recupero molto veloce dall’infortunio.

Movimenti di mercato anche per la Pasta Reggia Caserta che ha annunciato l’accordo raggiunto con l’ex giocatore di Fortitudo Bologna e Varese, il francese Yakhouba Diawara, che ha firmato un contratto fino al termine della stagione, dopo aver sostenuto una settimana di allenamenti con la squadra. Diawara, ala piccola di 2,01 può giocare anche nel ruolo di ala grande, e nei campionati giocati in Italia ha mostrato oltre al grande atletismo, doti di difensore che negli anni passati lo hanno portato anche a giocare con la sua nazionale, oltre che nell’NBA con Denver e Miami.

Nell’ultima partita disputata prima della sosta Reggio Emilia è stata battuta in casa dall’ultima della classe, la Vanoli Cremona, che ha effettuato una prova magistrale, dominando soprattutto dal punto di vista della concentrazione, una Grissin Bon comunque alle prese con il problema infortuni. Per Max Menetti doppia cifra a fine gara per Needahm, Strautins, impiegato a lungo come numero 4 tattico, James e De Nicolao, con Aradori infortunato.

Anche la Pasta Reggia ha chiuso con una sconfitta, a Sassari, il suo girone d’andata, una gara di spareggio per accedere alle "Final Eight" che dopo un inizio equilibrato ha visto i sardi allungare nel terzo periodo e poi chiudere definitivamente la gara nel quarto. Per Caserta doppia cifra per Putney, Watt, Giuri e Sosa.

Sul parquet reggiano per coach Menetti dovrebbero iniziare il match Needham, Bonacini, Aradori, Polonara e Cervi, con Della Valle e Kaukenas pronti a subentrare dalla panchina, mentre per Dell’Agnello subito in quintetto Diawara in posizione di numero 4, accanto a Watt, con Putney spostato da ala piccola e Sosa con Giuri ad occupare le due posizioni di esterni.

Reggio Emilia-Caserta sarà trasmessa in diretta tv da Teleprima, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Dolomiti Energia. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.teleprima.it; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

