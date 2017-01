Diretta/ Torino-Avellino: streaming video RaiSport, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA FIAT TORINO-SIDIGAS AVELLINO: STREAMING VIDEO RAISPORT, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Torino-Avellino, che verrà diretta dalla terna arbitrale Seghetti-Mazzoni-Ranaudo, si gioca domenica 22 gennaio alle ore 20:45; anche al PalaRuffini si apre il girone di ritorno nel campionato di basket Lega A 2016-2017. La formazione di Vitucci nonostante la vittoria ottenuta nell’ultimo turno a Varese è rimasta esclusa dalla Coppa Italia, a causa della classifica avulsa nel gruppetto a cinque squadre che hanno chiuso l’andata a quota 14. Per la Fiat Torino certamente un cammino migliore rispetto a quello dello scorso anno quando restò invischiata fino al termine della stagione nelle maglie della retrocessione, ma che coach Vitucci sperava potesse essere ancora migliore.

Il cammino della Fiat nelle gare casalinghe è stato sinora altalenante, con quattro successi e tre sconfitte, l’ultima proprio nell’ultima gara disputata davanti al pubblico amico, con Brescia, con una media di 86,6 punti segnati ed un "high" di 97, proprio in una delle tre perse, quella combattutissima contro l’Olimpia Milano.Il cammino della Scandone Avellino nelle gare esterne vede 5 successi e due sole sconfitte, con una media di punti segnati di 77,3 e con una migliore prestazione a quota 86, con buone medie al tiro sia da due che da tre punti.

Nell’ultima gara del girone di andata la Fiat Torino ha espugnato il campo della OpenjobMetis Varese, potendo contare nel finale sulle due triple di Alibegovic che hanno consentito di conquistare i due punti, piegando la resistenza di Varese, e soprattutto di Eyenga e Johnson. La formazione di Frank Vitucci ha inseguito i varesini per buona parte dell’incontro ed a fine terzo quarto si è trovata sotto di 12 punti, ma ha saputo reagire, grazie anche alla bella prova di Wright che ha messo insieme una prestazione da ex da incorniciare. Nel quarto finale per i piemontesi ha contato anche la maggiore freschezza atletica, contro una squadra sempre impegnata due volte alla settimana, nonostante l’assenza di Poeta ed il mancato impiego di Harvey, nonostante fosse stato portato in panchina.

A fine gara tutto il quintetto base di Torino, con Albegovic che aveva preso il posto di Harvey, è andato in doppia cifra. Al PalaDel Mauro Avellino ha conquistato i due punti contro Trento dopo un supplementare e grazie alle giocate del suo capitano, Green, sia nel quarto periodo che nell’overtime. Una gara che ha visto un grande equilibrio e che Trento avrebbe potuto aggiudicarsi nei regolamentari, agganciata da un tiro libero segnato da Cusin quando mancava solo 1 secondo alla fine.

Avellino è partita in svantaggio anche nel supplementare, ma dopo la tripla di Craft Trento si è vista rispondere da un parziale 14 – 1 che ha deciso la contesa. A fine gara Green è stato il miglior marcatore della formazione irpina, con 14 punti e con lui sono arrivati alla doppia cifra anche Thomas e Fesenko, 13 punti per entrambi, Cusin con 11 e Ragland con 10.

Al PalaRuffini, ed in televisione, collegamento in diretta tv su Rai Sport 1 dalle 20.45 e dunque partita visibile in chiaro per tutti, anche con la diretta streaming video garantita dal sito www.raiplay.it; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.