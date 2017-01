Diretta/ Varese-Sassari: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA OPENJOBMETIS VARESE-DINAMO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Varese-Sassari, diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Attard-Morelli, va in scena al PalA2A domenica 22 gennaio, con palla a due alle ore 18:15 per la prima di ritorno nel campionato di basket Lega A 2016-2017. La OpenjobMetis Varese inizia il ritorno A in ultima posizione, ma con il "viatico" della vittoria nell’ultima uscita della Champions League Fiba contro i turchi dell’Usak Sportif.

Anche la Dinamo Sassari è stata vincente nell’ultimo turno in casa dei tedeschi dell’MPH Reisen; per la formazione lombarda c'è la necessità di mettere subito punti in cascina, visto che nell’ultima di andata ha manifestato segni di ripresa anche la Vanoli Cremona che l’ha raggiunta in classifica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Dall’altra parte c’è una formazione, quella sarda, che con i nuovi arrivi in corsa, Lawal sottocanestro e Bell in regia, sembra aver trovato maggiore equilibrio e continuità di risultati, con Pasquini che è riuscito a gestire al meglio il turnover degli stranieri, ad esempio con Carter, che dopo diversi turni tra campionato e Champions League di assenza, è tornato a giocare e ad essere protagonista in terra tedesca.

Nell’ultima di andata Varese è stata protagonista di una buona prestazione, ma la vittoria alla fine è andata a Torino, che ha trovato i due punti con le triple decisive di Alibegovic. Sul finire del terzo periodo di gioco la formazione di Caja aveva avuto anche 13 punti di vantaggio, ma non ha saputo gestirli ed oltre ad Alibegovic, la sconfitta varesina è stata firmata dal play Wright, ex della gara. Nel finale di gara si è vista una OpejobMetis anche "in riserva" dal punto di vista delle energie fisiche. Varese ha iniziato meglio la partita, e quando Torino ha cercato di reagire con un bel momento di Wright, non si è persa d’animo ed è riuscita a chiuder il primo quarto sul 29 – 21, dimostrando un’ottima mira.

Parziale favorevole a Torino nel secondo quarto con il vantaggio che si riduce ad un solo punto, poi Johnson e Maynor riportano Varese sul + 7 quando le squadre vanno negli spogliatoi. Dopo l’intervallo cala il livello tecnico ed aumenta l’intensità; Varese allunga, ma Wright e Alibegovic riportano Torino a – 6 al termine del quarto, e sono poi i protagonisti, insieme a Wilson, del sorpasso nella quarta frazione con le ultime due triple "spaccagambe" da parte di Alibegovic, che arrivano negli ultimi due minuti.

Per Varese Eyenga il migliore con 23 punti, ed in doppia cifra anche Maynor, Anosike e Johnson. La Dinamo Sassari ha conquistato nell’ultima di andata il pass per le "Final Eight" battendo la JuveCaserta per 95-77, in una gara che ha visto i sardi sempre al comando, anche se la svolta decisiva a loro favore è arrivata nel terzo quarto.

La formazione di Pasquini ha dimostrato maggiore continuità rispetto a quella di Dell’Agnello, ed in questo momento del campionato sembra aver innestato la marcia giusta per ambire alle posizioni di alta classifica. Lacey, Bell, Lawal e Stipcevic i migliori, tutti in doppia cifra alla fine, mentre è stato più silente Johnson – Odom che si è fermato a quota 5.

A Masnago coach Caja si affida ad un quintetto che vede Maynor giocare in posizione di playmaker, in uno starting five che vede anche Johnson, Eyenga, Anosike e Kangur. Per coach Pasquini la prima scelta è quella del turnover degli stranieri, con Olaseni che dovrebbe restare sicuramente a riposo e la scelta per il secondo tra Carter e Johnson – Odom. Per quanto riguarda il quintetto base Lydeka e Lawal sottocanestro, Lacey da ala piccola, con De Vecchi accanto a Bell nei due ruoli di esterni.

Varese-Sassari sarà trasmessa in diretta tv da Videolina, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Dinamo. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.videolina.it; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.