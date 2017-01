Diretta/ Venezia-Cantù: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 16^ giornata, oggi 22 gennaio 2017)

DIRETTA UMANA REYER VENEZIA-RED OCTOBER CANTU’: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 16^ GIORNATA, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Venezia-Cantù sarà diretta dalla terna arbitrale Filippini-Sardella-Belfiore; si gioca alle ore 18:15 di domenica 22 gennaio per la sedicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Al Taliercio la Reyer Venezia incontra la Red October Cantù, formazione che nonostante i soli 12 punti in classifica, e la dodicesima posizione a fianco della Dolomiti Energia, è una delle squadre più in forma del campionato. La Reyer, che ha chiuso l’andata al secondo posto, con 22 punti, e che si era imposta nella gara di andata giocata al Pala BancoDesio, arriva da una brutta sconfitta, sia nel punteggio che nell’atteggiamento, subita in settimana in Fiba Champions League sul parquet dei russi del Saratov.

La formazione veneziana, che si era presentata a questo appuntamento senza Tonut, operato alla schiena ed assente per i prossimi due mesi, e sena il coach, De Raffaele, rimasto in Italia a causa di un attacco influenzale, si è arresa di fronte ai russi, che cercavano i punti qualificazione, mentre i veneziani avevano già la qualificazione stessa assicurata. Troppo ampio però il divario accumulato, 102 – 67 con i giocatori orogranata che appena vista la piega presa dalla partita, hanno in pratica rinunciato.

Per quanto riguarda i movimenti di mercato c’è da registrare l’ingaggio, da parte della Red October, della guardia Cournooh, che ha risolto il contratto con Pistoia con la quale aveva iniziato la stagione. Per lui nel girone d’andata con la società allenata da Vincenzo Esposito ci sono stati 6,4 punti di media, a cui ha aggiunto anche la cattura di 2,1 rimbalzi. Nella scorsa stagione l’esterno che ha fatto la trafila delle giovanili nella Mens Sana Siena, ha giocato nell’Enel brindisi sotto coach Bucchi. Nelle file di Cantù porterà certamente un grande contributo di energia difensiva, ed in situazioni di emergenza può giocare anche nella posizione di playmaker.

Nella gara di andata grande prestazione, nelle file veneziane, per Stefano Tonut, autore di 26 punti con 35 di valutazione, mentre dall’altra parte Lawal, poi tagliato ed ora nelle file della Dinamo Sassari, fece il vuoto sotto i tabelloni, mettendo a segno 28 punti e catturando anche 10 rimbalzi. Per la formazione di casa, allora guidata da coach Kurtinaitis, ci fu anche il grave problema dell’infortunio del play Dowdell che aveva iniziato molto bene la partita. Ad inizio gara Tonut fece immediatamente vedere le sue doti, ma dall’altra parte Cantù seppe opporre una buona prova di squadra, chiudendo sul 27 – 20 il rimo quarto.

Svantaggio che Venezia ricuce nella seconda frazione grazie alle iniziative di McGee ed Haynes, bravi a riportare gli orogranata sino al – 2, e poi al sorpasso, annullato da Cantù con il pareggio a quota 41 e con il sorpasso per la chiusura all’intervallo sul 49 – 45. Dopo la pausa ancora Cantù a cercare di allungare e Venezia che risponde con Ortner e McGee con gli ultimi 10 minuti che si aprono con Cantù avanti di 1 punto. La partenza della Reyer è sprint con il + 8 opera dei canestri di McGee e Tonut, entrambi da oltre l’arco. Il timeout di Cantù ha effetto, ma la squadra di de Raffaele riparte di nuovo e ritorna a + 9, con Cantù che tira fuori tutto l’orgoglio, ma non può impedire la vittoria ospite, 92 - 99.

La partita di basket Lega A tra Umana Reyer Venezia e Red October Cantù sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente Milanow; non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video. Aggiornamenti sul risultato di Venezia-Cantù saranno disponibili sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

