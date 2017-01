RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (16^ GIORNATA, 22 GENNAIO 2017) - Una settimana di pausa ma ora si torna in campo: la sedicesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017 segna l’inizio del girone di ritorno, e si giocherà interamente domenica 22 gennaio. La classifica è al momento cristallizzata secondo le posizioni che rappresentano la griglia della Final Eight di Coppa Italia; vedremo come cambierà dopo questo turno. Si parte alle ore 12 con il lunch match che è Trento-Brindisi; alle ore 18:15 avremo Pistoia-Cremona, Varese-Sassari, Venezia-Cantù, Brescia-Pesaro, Milano-Capo d’Orlando e Reggio-Emilia-Caserta, per chiudere con il posticipo delle ore 20:45 che sarà Torino-Avellino.

Almeno due i temi forti entrando nel girone di ritorno: il primo riguarda l’Olimpia Milano e la possibilità di rimanere ancorata al primo posto. Sembrava una risposta scontata fino a poche settimane fa, poi sono iniziati i problemi anche in patria e così la EA7 deve ora lottare innanzitutto con la coppia Venezia-Avellino, che ha comunque a due partite di distanza. Non che a una squadra come l’Olimpia cambi molto avere o meno il fattore campo nei playoff, ma certamente sarebbe sintomo (positivo o negativo) e indice dell’andamento del gruppo e potrebbe comunque incidere sulle avversarie a livello di fiducia. Il secondo grande tema è la crisi della Grissin Bon Reggio Emilia che, con tanti infortuni, ha richiamato Rimas Kaukenas ma sembra anche avere idee poco chiare sulle mosse da compiere.

Attualmente la Reggiana è quarta con 9-6; difficile dire oggi che potrebbe rimanere fuori dai playoff, eppure le ultime partite del girone di andata ci hanno detto che il rischio c’è. Tra le squadre con segno positivo va annoverata Sassari, che con un rush finale di grande sostanza si è guadagnata l’accesso alla Final Eight; la Dinamo va a giocare sul campo di una Varese che invece ha segno più che negativo, che ha ritrovato la vittoria in Europa (la prima per Attilio Caja) ma in campionato si ritrova ultima in classifica e con il più che concreto rischio di una retrocessione, uno scenario che in estate non era nemmeno contemplato tra le grandi paure.

Ci attende dunque una bella giornata, che vedrà in campo anche nuovi protagonisti: Caserta ha ufficializzato l'acquisto di Yakhouba Diawara già visto a lungo in Italia, Trento ha ingaggiato l'ex Orlando Magic Devyn Marble, Cantù ha firmato David Cournooh. Acquisti che potranno essere utili alle rispettive squadre nella seconda parte della stagione.