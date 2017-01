Diretta/ Oldenburg-Varese: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone C, oggi 24 gennaio 2017)

DIRETTA EWE BASKETS OLDENBURG-OPENJOBMETIS VARESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C, OGGI 24 GENNAIO 2017) - Oldenburg-Varese si gioca alle ore 18 di martedì 24 gennaio: alla Ewe Arena va in scena la quattordicesima e ultima giornata del girone C di basket Champions League 2016-2017. Per la OpenjobMetis, che negli ultimi due turni ha ottenuto due vittorie, c’è la possibilità di centrare un piazzamento per poter continuare l’avventura europea, con la Fiba Europe Cup. L’incontro di martedì pomeriggio è però molto difficile perché anche i tedeschi di coach Drijencic hanno assoluto bisogno dei due punti per cercare di conquistare uno dei migliori secondi posti dei cinque gironi, per poter evitare il primo turno dei playoff.

Impossibile invece la conquista della prima posizione, anche se distante una sola vittoria, perché in caso di arrivo a pari punti con i francesi del Villeurbanne, per i tedeschi ci sarebbe la doppia sconfitta nello scontro diretto. La formazione di Oldenburg inoltre, viene da una serie di 4 successi consecutivi, compreso quello della settimana scorsa sul parquet del Paok Salonicco.

Nella gara della scorsa settimana, sulla scia dei miglioramenti dimostrati, la OpenjobMetis Varese supera sul parquet di casa i turchi dell’Usak, mantenendo il comando del punteggio per tutti i 40 minuti di gara. Nelle file della formazione di Attilio Caja bene Johnson e Pelle, che sono stati i veri trascinatori dei loro compagni. In un momento del match Varese ha fatto anche un pensierino a poter ribaltare il – 23 con il quale si chiuse la gara di andata in terra turca, ma la stanchezza degli ultimi minuti non lo ha permesso, con i turchi che grazie a questo sono potuti risalire fino al – 8 con il quale si è chiuso l’incontro, un punteggio che certamente non dà il giusto merito ai ragazzi di Caja.

Varese è partita subito a spron battuto, conquistando un primo break di 5 – 0 ed ha chiuso il primo quarto avanti di 7 punti. Nel secondo quarto arriva il vantaggio in doppia cifra, poi tocca alla formazione turca far vedere il proprio potenziale con una rimonta fino al – 4, salvo poi essere ricacciati al – 8 dell’intervallo da una reazione della formazione di casa. Ancora Varese sugli scudi nella terza frazione che si chiude con il + 13, poi massimo vantaggio a quota 19 in apertura di quarta frazione, vanificato dal parziale 8 – 0 messo a segno dall’Usak. Nuovo allungo varesino con Eyenga e gara virtualmente chiusa come risultato, anche se gli ultimi minuti sono tutti di marca ospite. Per Varese Johnson è il migliore marcatore con 22 punti, ed in doppia cifra vanno anche Pelle e Maynor.

Nella gara disputata la scorsa settimana i tedeschi hanno battuto in trasferta il Paok Salonicco, con un’ottima prestazione nel secondo e terzo quarto, rischiando un po' nella frazione conclusiva quando i greci hanno recuperato 10 dei 13 punti di svantaggio accumulati al 30esimo. Per coach Drijencic cinque gli uomini che hanno concluso la ara in doppia cifra, Kramer, De Zeuw, Madrich, Mihailovic e Paulding.

La gara della EWE Arena vedrà i tedeschi con un quintetto base composto da Kramer, Massenat, Paulding, Qvale e Schewthelm, mentre per coach Attilio Caja scenderanno all’inizio sul parquet Johnson, Anosike, Maynor, Ferrero ed Eyenga".

Nell’intervista rilasciata nel dopo gara della partita con l’Usak, coach Caja ha dichiarato di essere contento non soltanto per la vittoria ed i due punti in classifica, ma soprattutto per il miglioramento fatto vedere dai suoi ragazzi, che devono comunque evitare di innervosirsi per le chiamate arbitrali sfavorevoli. Ci sono ancora delle piccole disattenzioni da eliminare, ha continuato il coach varesino, ma sicuramente per 35 minuti abbiamo giocato una "buona pallacanestro.

Non sarà possibile assistere in diretta tv o in diretta streaming video a Oldenburg-Varese; per tutte le informazioni utili sulla sfida della Ewe Arena, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale della Champions League all'indirizzo www.basketballcl.com.

