Diretta/ Avellino-Juventus Utena: streaming video RaiSport, risultato live (basket Champions League girone D, oggi 25 gennaio 2017)

DIRETTA SIDIGAS AVELLINO-JUVENTUS UTENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE D, OGGI 25 GENNAIO 2017) - Avellino-Juventus Utena, in programma alle ore 20:30 di mercoledì 25 gennaio, chiude il programma del girone D di basket Champions League 2016-2017. La Scandone si trova in seconda posizione proprio alle spalle della squadra della Isole Canarie, e vuole a tutti costi un successo contro i lituani già battuti nella gara di andata, per confermare la sua posizione ed cercare di evitare il primo turno dei playoff, che seguono la stagione regolare, in modo da ricaricare le pile per questo doppio impegno campionato / coppa, che sta creando notevole stanchezza anche per le lunghe trasferte che la squadra deve effettuare.

Per i lituani, che seguono ad una sola vittoria di distacco la formazione di Sacripanti, a pari con i francesi dello Strasburgo, nell’ultimo turno vittoria contro i montenegrini del KK Mornar, per 82 – 74 e qualificazione ai playoff in tasca, ma la possibilità di agganciare la Sidigas in classifica li porta al Pala DelMauro, dove si giocherà alle 20.30 di mercoledì 25 gennaio, con grande voglia di espugnare il campo irpino. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY AVELLINO-JUVENTUS UTENA

Per la Scandone c’è il rimpianto per la gara persa due turni fa in modo inaspettato contro lo stesso KK Mornar, che ha pregiudicato la possibilità di primo posto, in un gruppo che termina con il massimo dell’equilibrio, così come era iniziato. In campionato Avellino ha disputato l’ultimo turno sul campo della Fiat Torino, lasciando i due punti nelle mani della squadra di Vitucci proprio nel finale di gara.

La partita dell’ultimo turno, disputata a Tenerife, ha visto una super Sidigas, specialmente dopol’intervallo. Il punteggio degli ultimi due quarti è indicativo, 22 – 43 e vale la vittoria per i biancoverdi irpini. La Scandone aveva subito la formazione spagnola ad inizio gara, con i 9 punti di vantaggio alla fine del primo quarto, confermati anche all’intervallo, con il tabellone che segnava 44 – 35 in favore degli spagnoli.

La reazione irpina nel terzo quarto, specialmente con la difesa, capace di fare segnare agli avversari solo 8 punti in 10 minuti e punteggio che al 30esimo vede la formazione di Sacripanti avanti di 2 punti. Avellino poi completa l’opera nell’ultimo periodo che chiude 25 – 14 portando in doppia cifra Fesenko, ancora in doppia doppia, Ragland, alla fine MVP dell’incontro, e Thomas.

Nella vittoria dell’ultimo turno della Juventus Utena la formazione lituana ha girato la gara nel secondo e terzo quarto, dopo che la formazione montenegrina aveva chiuso a + 10 il primo quarto. Nel finale di gara gli ospiti hanno provato a tornare a contatto, aggiudicandosi il parziale per 25 – 19, ma senza poter rientrare in partita. Nella formazione di coach Sireika doppia cifra al termine del match per Diggs, Best, Salenga, Vasylius e Galdikas.

Nell’ultima stagionale della fase a gironi non cambia il quintetto base schierato da coach Sacripanti che parte con Ragland, Obasohan, Thomas, Leunen e Cusin, ai quali il coach lituano della Juventus Utena oppone un quintetto formato da Diggs, Cepukaitis, Best, Sulskis e Vasylius.

Avellino-Juventus Utena sarà trasmessa su RaiSport 1, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti; in assenza di un televisore potrete anche avvalervi del servizio di diretta streaming video, accedendo al sito www.raiplay.it. Per quanto riguarda informazioni come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori, è consultabile il sito ufficiale del torneo www.basketballcl.com. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY AVELLINO-JUVENTUS UTENA