Diretta/ Sassari-Partizan: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone E, oggi 25 gennaio 2017)

DIRETTA DINAMO SASSARI-PARTIZAN BELGRADO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE E, OGGI 25 GENNAIO 2017) - Sassari-Partizan Belgrado si gioca alle ore 18 di mercoledì 25 gennaio presso il PalaSerradimigni; siamo arrivati all'ultima giornata del girone E di basket Champions League 2016-2017. La Dinamo gioca per ottenere la qualificazione al turno dei playoff che è tornata possibile dopo il bel successo della settimana scorsa ottenuto sul campo del Ludwigsburg per 75 – 78.

La formazione di coach Federico Pasquini è in un buon momento di forma anche in campionato, e con il successo ottenuto domenica nella trasferta di Varese, ha raggiunto la Pallacanestro Reggiana, che ospiterà domenica proprio al PalaSerradimigni, al quarto posto assoluto. La formazione sarda non può raggiungere il quarto posto nel girone di Champions League, visto che le vittorie di differenza da Partizan e Ludwigsburg, sono due, ma il successo è assolutamente necessario per conquistare una delle migliori quattro posizioni tra le quinte classificate.

Attualmente, prima dell’ultima giornata, nel gruppo A la quinta posizione, con 6 successi all’attivo è dei Fraport Skyliners, impegnati nell’ultimo turno con il Naharja in casa; nel gruppo B sono ben quattro le formazioni a pari punti con 6 successi, Oradea, Saratov, Kataja e Maccabi Rinshon; nel gruppo C quinto posto per il Paok Salonicco, anch’esso con 6 successi e ultima gara in programma sul campo del Ventspils; nel gruppo D, Ostenda e Cibona sono alla pari ma con sole 5 vittorie e giocano tra di loro sul campo del Cibona. Una situazione che dunque promuoverebbe la Dinamo con il successo sul Partizan, che dal canto suo potrebbe avere qualche chance di secondo posto in caso di successo in terra sarda.

La gara della settimana scorsa sul parquet di Ludwigsburg era importantissima per il proseguo della stagione europea della Dinamo Sassari, ed i ragazzi di Pasquini l’hanno interpretata al meglio, e sono riusciti a portare a casa i due punti con un buon finale, dopo le due prime frazioni di gioco che hanno visto un costante equilibrio. Il parziale del terzo quarto, 25 – 9 per i sassaresi, ha messo in cassaforte la vittoria, anche se i tedeschi non hanno mollato niente fino alla fine e sono riusciti a ritornare a – 3.

Il play croato Stipcevic è stato il migliore in casa Banco di Sardegna con i suoi 22 punti finali, ai quali ha sommato anche 5 assist. Gara di grande concretezza anche per l’esperto Savanovic, e per Carter, al rientro dopo il turnover. Il Partizan nell’ultimo turno si è fatto battere in casa dall’Aek Atene, che si è imposto per 65 – 69, con migliori marcatori per la formazione serba Velickovic e Bircevic, con 13 e 16 punti.

Nella gara del PalaSerradimigni, starting five per coach Pasquini con Bell, Lacey, Carter, Lideka e Lawal, a cui il tecnico serbo oppone quello formato da Hatcher, Bircevic, Vrabac, Lukovic e Karahodzic."

Nell’intervista del dopogara Pasquini ha parlato della grande intensità mostrata dai suoi ragazzi per tutta la gara. Il coach sardo ha sottolineato la grande qualità della formazione avversaria, che rende ancora più preziosa la vittoria che regala la chance qualificazione. L’importante, secondo Pasquini, è stata la volontà dei suoi ragazzi di imporre il ritmo preferito, senza adeguarsi a quello del Ludwigsburg.

Sassari-Partizan Belgrado non sarà trasmessa in diretta tv e non sarà possibile nemmeno avvalersi di una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla partita del PalaSerradimigni potete consultare il sito www.basketballcl.com, dove trovate il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

