DIRETTA/ Real Madrid-Olimpia Milano, info streaming video e tv, numeri a confronto. Risultato live e orario (basket Eurolega oggi 27 gennaio 2017)

DIRETTA REAL MADRID-EA7 OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 20^ GIORNATA, OGGI 27 GENNAIO 2017) I NUMERI - La differenza sulla carta tra queste Real Madrid e Olimpia Milano la dicono con molta chiarezza le statistiche, con la squadra di Laso che è migliore in tutte, sia come percentuali in attacco che rimbalzi palle perse e recuperate, stoppate ed assist, ma anche in difesa con i soli 79,6 punti subiti per gara contro gli 88,3 dell’Olimpia. Una gara questa sera che vedrà grandi duelli sia nel reparto esterni che sottocanestro, dove per Milano non sarà facile, visto il "tonnellaggio" degli avversari, ricorrere ai quintetti leggeri ed aggressivi che hanno caratterizzato per lunghi tratti le ultime due partite vinte. Il Real Madrid è una squadra difficile da affrontare proprio per il suo "talento diffuso"; solo il playmaker e leader carismatico, Sergio Llull, segna infatti in doppia cifra media, con 17,9 punti a partita, ma dietro a lui ci sono una serie di giocatori in grado di far svoltare tutte quante le partite, ad iniziare dalla giovane stella Luka Doncic, assente però sul parquet del Bamberg nell’ultima gara. Per Milano, che ha visto il buon ritorno di Sanders contro l’Olympiacos, sarà necessario avere un buon contributo da parte di tutti e non subire anche la calda atmosfera del palasport madrileno, che sa esaltare le grandi doti dei suoi giocatori. Molta attenzione anche a non lasciare giocare in velocità la formazione di casa, dotata di una ottima transizione offensiva.

DIRETTA REAL MADRID-EA7 OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 20^ GIORNATA, OGGI 27 GENNAIO 2017) – Real Madrid-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk (Ucraina), Elias Koromilas (Grecia) e Aare Halliko (Estonia); in programma alle ore 21.00 presso il Wizink Center è valida per la 20^ giornata della girone di basket Eurolega 2016-2017. La sfida di questa sera per i ragazzi di Repesa appare certamente più difficile rispetto al match di pochi giorni fa contro l’Olympiacos: questa sera infatti EA7 si troverà di fronte gli spagnoli di Pablo Laso che proprio mercoledi scorso sono arrivati a affiancare in testa alla classifica il CSKA Mosca. Ma siccome "vincere aiuta a vincere", le speranze dei tifosi biancorosse sono ancora vive: dopo aver interrotto con il Galtasaray la striscia di 10 partite perse, l’Olimpia Milano ha battuto nell’incontro di due giorni fa l’Olympiacos e arriva quindi nella capitale spagnola con il cuore leggero.

Il Real Madrid dal canto suo ha battuto in trasferta il Bamberg di Trinchieri 89 – 91, in una gara dal finale entusiasmante, chiusa con soli 2 punti di vantaggio. Gli spagnoli, che si sono imposti nell’andata al Forum, segnando 101 punti, vantano nei confronti della formazione italiana un record di 8 vinte ed 1 persa in Eurolega e soprattutto hanno vinto gli ultimi 7 match giocati.

Nella gara della Brose Arena a portare alla vittoria il Real Madrid, in un finale punto a punto, sono stati Llull e Carroll, con il play spagnolo che ha segnato tutti gli ultimi 6 punti della sua squadra, glaciale anche dalla lunetta, come pure dall’altra parte il suo pariruolo Zisis. Per la squadra spagnola era una partita fondamentale per agganciare la testa della classifica e l’interpretazione è stata da formazione esperta e determinata.

Dopo aver chiuso il primo quarto sopra di 4 punti, contro un Bamberg comunque molto concentrato, il Real Madrid accelera nella seconda frazione riuscendo ad andare al riposo in vantaggio di 4 punti, con un ottimo impatto da parte di Carroll e con i due attacchi che superano le contrapposte difese, come dice il punteggio a tabellone, 47 – 51. Dopo il riposo la lotta si fa più dura, con le difese che iniziano a salire di colpi, con grande equilibrio nelle segnature e chiusura del quarto con il Real a + 1.

Ultimo quarto da cardiopalma, con allungo della formazione di Laso con Carroll, ma Bamberg bravo a riportarsi immediatamente alla pari, poi il finale, quando Llull entra in quello che ormai per tutti è il suo "territorio", colpendo sia dal campo che dalla lunetta e consegnando la vittoria ai suoi con l’ennesimo canestro ad 1 secondo dalla fine. Per Llull e Carroll insieme 50 dei 91 punti degli spagnoli.

Dopo il successo con il Galatasaray, Milano mostra il suo immenso cuore anche con l’Olympiacos e riesce a bissare il successo della settimana prima grazie ad una prestazione tutta grinta e cuore, con l’emblema di questa vittoria rappresentato da "Dada" Pascolo, giocatore sconosciuto ai più in questa eurolega, ma capace di essere protagonista decisivo nel quarto periodo quando segna 12 dei suoi 15 punti finali, Insieme a lui un ottimo Simon, sempre pronto a segnare nei momenti difficili, ma è stata soprattutto una vittoria di squadra, con il rientrante Sanders, i momenti di Mclean e di Macvan, costretti a giocare "sottotaglia" contro i centri greci, anche a causa dei falli, e la buona conduzione del gioco da parte di Kalnietis e Cinciarini.

Il solo Hickman è apparso in una serata negativa, soffrendo troppo il confronto con gli esterni della formazione greca, che ha avuto il dominio a rimbalzo offensivo, che però non è bastato per avere ragione di una Milano tonica e con grande intensità. Alla fine 99 punti segnati e sei uomini in doppia cifra per un raggiante Jasmin Repesa.

Nella gara della Wizink Arena di questa sera, Pablo Laso dovrebbe confermare il quintetto base visto a Bamberg, con Llull, Taylor, Maciulis, Ayon e Reyes, a cui Repesa potrebbe opporre Kalnietis, Simon, Dragic, Macvan e Raduljca, facendo partire Sanders dalla panchina.

Ricordiamo infine che il match tra Real Madrid e Olimpia Milano in programma per la 20^giornata dell’Eurolega di basket sarà visibile per l’Italia in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che ha riservato a tale evento spazio dalle ore 21.00 sul propri canale Fox Sport, disponibile al numero 204 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta video streaming dell’incontro tramite il servizio SkyGo, riservato però come al s9ltio ai soli abbonati.

© Riproduzione Riservata.