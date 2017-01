Diretta/ Fortitudo Bologna-Treviso: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket A2 Est, 19^giornata,oggi 29 gennaio 2017)

DIRETTA KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA-DE LONGHI TREVISO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST, 19^ GIORNATA,OGGI 29 GENNAIO 2017) – Fortitudo Bologna-Treviso è la partita di basket della Lega A2 del girone est in programma per oggi 29 gennaio 2017 alle ore 14.30 e valida per la 19^giornata del campionato 2016-2017. Per anni queste due gloriose squadre si sono contese il tricolore, ed oggi stanno lottando per provare a tornare nella massima serie. La Fortitudo Bologna è reduce dalla vittoria in trasferta (63-73 il finale) ottenuta domenica scorsa a Ravenna, ma i ragazzi di coach Matteo Boniciolli hanno vinto solo 2 delle ultime 5 partite ed hanno bisogno di una vittoria per non allontanarsi troppo dalle vetta della classifica.

La De Longhi Treviso allenata da Stefano Pillastrini sta vivendo un ottimo momento di forma,come testimoniano le 4 vittorie ottenute nelle ultime 5 partite, compresa quella della settimana scorsa contro Forlì (58-55 al Palaverde di Treviso). Oggi la classifica vede Treviso al 2° posto con 28 punti, alle spalle della capolista Virtus Bologna. La Fortitudo Bologna si trova invece al 6° posto con 20 punti al suo attivo.

Quest’oggi la Fortitudo Bologna avrà a disposizione il nuovo acquisto Alex Legion, prelevato dalla Viola Reggio Calabria dove nelle 18 partite fin qui disputate ha fatto registrare delle ottime statistiche: media di 20 punti, 4 rimbalzi e quasi 3 assist a partita. Lo statunitense dovrebbe occupare il ruolo di ala piccola titolare nello starting five di Boniciolli al posto di Raucci. Il quintetto bolognese sarà composto anche da Candi in regia e da Montano nel ruolo di guardia, con Mancinelli ala grande e Justin Knox sotto le plance. Dalla panchina usciranno Ruzzier, Gandini, Italiano, Raucci oltre ai giovani del vivaio biancoblù.

Per gli ospiti Pillastrini confermerà il classico starting five schierando Fantinelli in regia, Davide Moretti nel ruolo di guardia, DeCosey come ala piccola e la coppia formata da Perry e Ancellotti sotto canestro. La panchina tutta italiana di Treviso può contare sull'ottimo apporto di Saccaggi, Rinaldi, Negri e Latorre e su qualche giovane del vivaio.

L'arrivo di Alex Legion apre nuovi scenari in casa Fortitudo. Con lo statunitense, che è abituato a giocare molto con pallone in mano, la squadra di Boniciolli aumenta il proprio potenziale offensivo. Di questo dovrebbero beneficiare anche Montano sul perimetro e Justin Knox sotto le plance. Proprio Knox potrebbe essere la chiave di volta della partita contro Treviso, perchè i veneti faranno fatica a contrastare la sua verticalità nel pitturato. In casa De Longhi i giocatori più in forma sono Moretti (suo il buzzer beater che ha dato la vittoria a Treviso contro Forlì) e Saccaggi, ma per vincere al Paladozza coach Pillastrini avrà bisogno anche del contributo degli americani, in particolar modo di quello di Decosey che nelle ultime partite è apparso in grossa difficoltà.

Ricordiamo infine che il match tra la Fortitudo Bologna e Treviso sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che trasmetterà la partita della 19^giornata del campionato A2 di basket dalle ore 14.30 sul canale Sky Sport 2, disponibile al numero 202 del telecomando della tv pay-per-view. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video dell’incontro dei girone Est tramite l’applicazione SkyGo riservata come al solito solo per gli abbonati al servizio.

