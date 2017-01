Diretta/ Roma-Biella (risultato live 41-35, 20'): info streaming video e tv, metà tempo (basket A2 girone Ovest, oggi 29 gennaio 2017)

DIRETTA UNICUSANO ROMA-ANGELICO BIELLA (41-35, 20'): META' TEMPO. INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE(BASKET A2 GIRONE OVEST, OGGI 29 GENNAIO 2017) PALLA A DUE!- E’ arrivato finalmente il momento del tanto atteso palla a due tra Roma e Biella, il big match di questo intenso turno dei girone Ovest della Lega basket A2. La sfida come tutti gli appassionati ricordano ha alle spalle uno storico davvero molto ricco di dati utili e interessanti, visto che le due formazioni sono presenze molto forti nel massimo campionato di basket in Italia. Per farci un’idea approssimativa basti pensare che Roma e Biella hanno animato dal 2001 a oggi ben 32 incontri regalando match sempre molto intensi e ricchi di emozioni. Il bilancio recente complessivo conta 18 successi da parte dei giallorossi, sebbene gli ultimi due risultati intercorsi tra queste due gloriose compagini siano andati a favore di Biella. Proprio la formazione piemontese ha trovato il successo nella giornata di andata del campionato di Basket A2 al momento in corso, riuscendo a vincere tra le mura di casa per 103 a 90, riuscendo a dominare in tutti i 4 parziali, benché a merito di Roma va notato come la formazione giallorossa non abbia mai mollato neppure negli ultimi secondi del quarto quarto. Roma oggi quindi cercherà di riscattare quest’ultimo risultato, perciò non aspettiamo altro e diamo la parola al campi, si comincia!

PAROLA AI COACH – si avvicina sempre di più il fischio d'inizio dell'incontro tra Roma e Biella, big match di questa 19^ giornata del girone ovest In vista di questa partita che si annuncia davvero intensa per la formazione giallorossa Coach Fabio Corbani ha dichiarato che la chiave tattica che ha portato alle ultime vittorie è stata l'intensità difensiva che i suoi ragazzi hanno iniziato a mettere in campo con continuità. L'allenatore capitolino ha aggiunto che da inizio stagione la Virtus sta lavorando con attenzione anche sull'aspetto mentale per cercare di far crescere i giovani della squadra. Il coach dell'Unicusano è convinto che i suoi ragazzi possano dare continuità agli ultimi risultati anche grazie all'aiuto del pubblico romano. Coach Michele Carrea ha dichiarato di essere soddisfatto del lavoro fatto dai suoi ragazzi fino ad oggi, aggiungendo che la squadra sta costruendo giorno dopo giorno una propria identità di gioco, grazie alla quale stanno arrivando degli ottimi risultati. L'allenatore piemontese ha aggiunto che una vittoria su un campo difficile come quello ella Virtus Roma sarebbe molto importante non solo per la classifica, ma anche per far crescere l'autostima del gruppo.

Roma-Biella, è la partita di basket del girone Ovest della Lega basket A2, in programma oggi 29 gennaio 2017 alle ore 18.00, valida per la 19^gironata del campionato 2016-2017. Si tratta di una partita di cartello, che mette di fronte due delle migliori squadre viste in campo fino ad oggi nel Girone Ovest. L'Angelico Biella si trova attualmente al 2° posto in classifica con 13 vittorie e 5 sconfitte, ed ha alle sue spalle proprio la Virtus Roma che nelle prime 18 giornate di campionato ha collezionato 11 vittorie e 7 sconfitte.

Entrambe le squadre sono reduce da una vittoria in trasferta. I padroni di casa allenati da coach Fabio Corbani si sono imposti nettamente sul campo della Viola Reggio Calabria (83-104 il finale), facendo registrare la terza vittoria consecutiva, mentre Biella ha espugnato il parquet di Agrigento vincendo con un solo punto di scarto (83-84).

Fabio Corbani, coach della Virtus Roma, contro Biella dovrebbe riavere a disposizione Giuliano Maresca, che però partirà dalla panchina. Lo starting five dei capitolini sarà composto da Massimo Chessa (33 punti a Reggio Calabria) in regia, Anthony Raffa nel ruolo di guardia, Sandri ala piccola e la coppia formata da Vedovato e John Brown sotto le plance. Dalla panchina della Virtus si alzeranno, oltre a Maresca, anche Aristide Landi, Tommaso Baldasso ed alcuni giovani del vivaio giallorosso. La formazione allenata da Michele Carrea scenderà in campo con il classico quintetto base con Venuto nel ruolo di playmaker, Jazzmarr Ferguson come point guard, Niccolò De vico in ala piccola, l'esperto Mike Hall come ala grande ed Amedeo Tessitori nel ruolo di centro. Dalla panchina usciranno Mattia Udom (15 punti in 18 minuti ad Agrigento), Carl Wheatle e Luca Pollone.

La partita tra Unicusano Virtus Roma ed Angelico Biella metterà di fronte due ottime squadre che hanno i due migliori attacchi del campionato. Nella prima parte della stagione Biella, che sul proprio campo ha sempre vinto, ha dimostrato di avere qualche difficoltà in trasferta, dove ha vinto solo 4 partite sulle 9 disputate. La Virtus Roma è in grande crescita, ma deve ancora trovare il giusto equilibrio difensivo. Propri la difesa dei capitolini potrebbe essere la chiave di volta della partite che si giocherà al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano.

Visto il suo grande potenziale offensivo, se la squadra di Corbani riuscirà ad arginare l'attacco dei piemontesi (guidato dagli statunitensi Ferguson ed Hall) potrebbe andare a prendersi la quarta vittoria consecutiva e continuare la sua rincorsa alla testa della classifica del Girone Ovest. Ricordiamo infine che il match tra Roma e Biella, attesa per le ore 18.00 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita. Consigliamo pertanto di rimaner collegati sul sito della lega all’indirizzo www.legapallacanestro.it per conoscere le statiche dell’incontro e il tabellino play-by-play del match.

