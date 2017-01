Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, diretta live score e prossimo turno (17^ giornata, 29-30 gennaio 2017)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (17^ GIORNATA, 29 GENNAIO 2017) - Seconda giornata di ritorno nel campionato di basket Lega A 2016-2017: c’è ancora tempo per stabilire tutti i verdetti stagionali ma il massimo torneo di pallacanestro sta andando verso una direzione ben precisa. Anche per questa giornata non sono previsti anticipi: si parte alle ore 12 di domenica 29 gennaio con Capo d’Orlando-Venezia per poi proseguire alle ore 18:15 con Brindisi-Pistoia, Cremona-Trento, Caserta-Varese, Pesaro-Torino e Cantù-Brescia. Alle ore 20:45 il primo posticipo Sassari-Reggio Emilia, si chiude lunedì sera alle ore 20:45 con Avellino-Milano.

I due posticipi sono proprio i due big match: al PalaSerradimigni si gioca la riedizione della finale scudetto 2015, la Dinamo ci arriva in grande forma e avendo raggiunto in classifica una Grissin Bon in grave crisi e squassata dagli infortuni, con il concreto rischio di rimanere fuori dai playoff. Da sotto infatti l’asticella continua ad alzarsi: Pistoia e Torino oggi rimarrebbero fuori con il record del 50%, cioè appena una partita vinta in meno rispetto alla coppia Reggio Emilia-Sassari. Per quanto riguarda la sfida del PalaDelMauro, la Scandone sogna lo scherzetto alla capolista per provare a riprendere Venezia in seconda posizione; l’Olimpia però è in grande ripresa e non dà segnali di abbassare la guardia.

La corsa per i playoff come detto è entusiasmante: la Reyer dopo la vittoria in Champions League sfida una Capo d'Orlando che prosegue il suo ottimo campionato ma non può fallire l'occasione di rimanere a contatto con il primo posto, cerca conferme una straordinaria Brescia che se la vede contro una Cantù ancora troppo traballante, mentre Torino va a Pesaro sul campo di una squadra che ha bisogno di punti per la salvezza. Riguardo la corsa per rimanere nel massimo campionato, Varese e Cremona sono in lotta per evitare l'ultimo posto; delicatissima trasferta per la Openjobmetis, fuori da tutte le coppe europee e a caccia di punti tanto quanto la Vanoli, che ospita un'Aquila Trento che, perdendo, potrebbe essere risucchiata nella zona bassa della graduatoria.