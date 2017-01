Diretta / Fortitudo Bologna-Chieti info streaming video e tv: risultato live (basket A2 Est, oggi 3 gennaio 2017 16^ giornata)

DIRETTA KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA-PROGER CHIETI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 GIRONE EST 16^ GIORNATA, OGGI 3 GENNAIO 2017) - Kontatto Fortitudo Bologna-Proger Chieti, martedì 3 gennaio 2016 alle ore 20.30, sarà una sfida relativa alla quindicesima giornata del campionato di basket di Serie A2, girone Est. Felsinei ancora nella parte medio-alta della classifica, chiamati però ad accelerare per sperare di ottenere una promozione svanita lo scorso anno solo nella finalissima play off persa contro il Brescia.

Una squadra, la Fortitudo, che nei primi anni duemila dominava ancora la scena cestistica italiana, e che ora rincorre il blasone perduto. Per la Proger Chieti l'obiettivo stagionale è invece innanzitutto quello di evitare i play out ed i rischi della retrocessione.

Al momento gli abruzzesi sono terzultimi in coabitazione con Ferrara, in una posizione di classifica che se confermata ad inizio stagione costerebbe la partecipazione ai play off. Il match arriva in un momento difficile per gli emiliani, con la Fortitudo Bologna che il giorno dell'Epifania dovrà affrontare il derby, sentitissimo dai tifosi, contro la Virtus, e che lo scorso 29 dicembre è stata costretta ad incassare la sconfitta interna contro Udine.

Proprio la Virtus Bologna si trova in coabitazione con Treviso in testa alla classifica, a sei lunghezze dai cugini della Fortitudo. Chieti in trasferta è reduce invece da tre sconfitte consecutive, ma nell'ultimo match interno i teatini hanno ottenuto una vitale vittoria interna contro Forlì. Una partita importante per entrambe le compagini ai fini della classifica, ma va sottolineato come per Bologna le ambizioni di partenza siano sicuramente maggiori rispetto a quelle dei teatini in questa stagione.

Il problema della Fortitudo risiede in una continuità di rendimento finora mai raggiunta, con le sconfitte contro Udine, Piacenza e Imola a ritroso nel mese di dicembre che hanno raffreddato parecchio i sogni di gloria del club, con la partita contro Chieti e il derby contro Bologna saranno fondamentali per capire le reali potenzialità della squadra da qui alla fine della stagione. Chieti dovrà invece cercare un guizzo che possa portare la squadra oltre la soglia pericolosa del terzultimo posto in classifica.

Per chi vorrà seguire in diretta streaming video tutte le fasi salienti di Kontatto Fortitudo Bologna-Proger Chieti, martedì 3 gennaio 2017 alle ore 20.30, l'appuntamento sarà via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito della Lega Nazionale Pallacanestro, per seguire lo streaming collegandosi a tvpass.legapallacanestro.com, mentre non sarà disponibile una diretta tv tradizionale.

© Riproduzione Riservata.