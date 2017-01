Diretta/ Avellino-Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A 17^giornata, oggi 30 gennaio 2017)

DIRETTA SIDIGAS AVELLINO-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 17^GIORNATA, OGGI 30 GENNAIO 2017) - Avellino-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzardi, Luca Weidmann e Guido Federico Di Francesco e sarà il posticipo del lunedì sera, alle ore 20.45. E’ una Olimpia Milano in un buonissimo momento di forma quella che arriva al Pala Del Mauro a giocarsi lo scontro diretto con la terza in classifica nella seconda di ritorno. Prima in campionato con i suoi 28 punti e quattro di vantaggio sulla Reyer Venezia, seconda, la formazione di Jasmin Repesa sembra aver ritrovato il suo smalto e la sua compattezza anche in versione Eurolega. Nelle due gare di questa settimana infatti, l’Olimpia ha prima battuto in casa l’Olympiacos, poi ha resistito alla grande a Madrid contro la formazione di Pablo Laso, in parità fino a 100 secondi dalla fine ed anche sfortunata in diverse occasioni con canestri degli spagnoli quasi "trovati".

Anche Avellino ha giocato in settimana nell’ultima partita della Fiba Champions League, vincendo la sua gara contro la Juventus Utena ed ottenendo anche il piazzamento diretto nel tabellone degli ottavi di finale. In campionato invece, nella prima di ritorno risultati diversi per le due formazioni, con Avellino che ha fatto le spese della grande voglia della Fiat Torino, mentre l’Olimpia Milano ha bissato il successo della prima di andata, battendo abbastanza agevolmente Capo d’Orlando.

Nella gara di andata tra queste due formazioni, che seguiva di pochi giorni quella della finale della Supercoppa, già vinta dall’Olimpia, la formazione del tecnico croato si era imposta per 87 – 81, allungando nel terzo quarto, dopo essere stata in equilibrio nei primi due, con Avellino che non si era comunque arresa sino alla fine, mettendo a segno un parziale vincente nell’ultimo quarto. In quella gara nelle file della Sidigas in doppia cifra Ragland, Thomas e Fesenko, mentre per l’Olimpia in doppia cifra McLean, Gentile, Macvan e Simon. In questa gara purtroppo, Avellino dovrà fare a meno del centro della nazionale azzurra, Marco Cusin, che in allenamento si è procurato una frattura al metacarpo destro, che lo costringerà a vedere le partite dalla tribuna per i prossimi 2 mesi, con possibile ritorno sul mercato per gli avellinesi, visto anche il doppio impegno campionato - Fiba Champions League, e l’avvicinarsi delle Final Eight di Coppa Italia.

Nella gara dello scorso turno al PalaRuffini, la Sidigas è andata al tappeto nel finale di fronte alla grande prova di Wright e White, che hanno condotto la squadra di Frank Vitucci alla conquista dei due punti. Una sconfitta che per Avellino ha significato lasciare a Venezia il secondo posto in solitario. In casa biancoverde ci sono state buone prove da parte di Ragland, che ha chiuso a quota 19 punti con un buon 50% da oltre l’arco sulle 10 triple tentate, e di Thomas, che alla fine ha scritto a referto 16 punti. In difesa però, gli uomini di Sacripanti non sono riusciti a tenere le penetrazioni di Whright, con il play avversario capace alla fine di segnare 26 punti. Vantaggio per la Fiat Torino di un punto sia alla fine del primo quarto che all’intervallo, e di due punti al termine del terzo, con la partita che si decide solo nel finale, quando Torino riesce per la prima volta a portarsi a + 8 e poi controlla il tentativo di rimonta avellinese. Per la Sidigas anche Fesenko in doppia cifra, a quota 15.

L’Olimpia Milano confeziona una bella prova contro Capo d’Orlando, nella giornata del ritorno sul parquet di Rakim Sanders. L’americano di Repesa gioca 15 minuti nei quali mette a segno 8 punti, ma solo come prova generale per i successivi impegni di Eurolega. Milano vince con la concretezza di Macvan e di Dragic, accoppiata con la grande energia messa in campo da Cinciarini e con la grande sfrontatezza di Fontecchio, che rimane in campo per 20 minuti con il suo record stagionale di 16 punti. Oltre a questi tre uomini in doppia cifra. Repesa ha avuto un buon contributo anche dal resto della truppa, che ha ruotato con grande attenzione, ad eccezione di Raduljca, messo sul parquet solo per 4 minuti, per preservarlo in vista degli impegni europei infrasettimanali. Nella rotazione degli stranieri fuori Hickman, con Kalnietis e Cinciarini che si sono divisi l’onere di costruire il gioco. L’Olimpia parte alla grande nel primo quarto e lo chiude con il vantaggio di otto punti, poi i siciliani si riprendono nella seconda frazione, che si chiude 45–39. Nuovo scatto in avanti dei milanesi nel terzo quarto e gara quasi chiusa con il + 17 del 30esimo. Nell’ultima frazione, dopo il + 20 la formazione di Repesa pensa solo a controllare la gara fino alla sirena finale.

La partita di basket Lega A tra Sidigas Avellino ed Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202: telecronaca dalle ore 20:45, a seguire la rubrica di approfondimento 'Basket Room' ed uno speciale dedicato a Kareem Abdul-Jabbar, il miglior marcatore nella storia della pallacanestro NBA. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire Avellino-Milano anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti sul risultato del match saranno disponibili sul sito ufficiale www.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

