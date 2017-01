Diretta/ Oostende-Avellino: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone D, oggi 4 gennaio 2017)

DIRETTA TELENET OOSTENDE-SIDIGAS AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE GIRONE D, OGGI 4 GENNAIO 2016) - Oostende-Avellino si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 4 gennaio; presso il Versluys Dome si gioca la partita valida per l'undicesima giornata del girone D di basket Champions League 2016-2017. La Scandone ha il duplice obiettivo di conservare o migliorare l’attuale secondo posto in classifica, ed anche di vendicare la sconfitta dell’andata, quando la formazione di Gjergia si impose al Del Mauro, causando la prima sconfitta degli irpini nella manifestazione europea.

Avellino è seconda in classifica alla pari con lo Strasburgo, e ad una sola gara di distanza dalla capolista, gli spagnoli del Tenerife, ed arriva da un successo casalingo contro il Cibona Zagabria, mentre per i belgi il posto in classifica è il sesto con sole 4 vittorie all’attivo a fronte di 6 sconfitte e nell’ultimo turno hanno perso in casa, di 1 punto, contro lo Strasburgo.

Per la formazione di casa è una partita importantissima, viste le due vittorie di distanza dal quarto posto, occupato dalla Juventus Utena e quindi nella gara in programma al Versluys Dome di Ostenda il 4 gennaio alle 20.30, sarà certamente agguerrita per ottenere una vittoria, pena la quasi certa esclusione dal gruppo delle qualificate alla seconda fase della Champions League.

Nella gara disputata al Del Mauro contro il Cibona, una prova ottimale come collettivo, ha portato al successo i biancoverdi di Sacripanti, che ha visto 5 dei suoi giocatori segnare in doppia cifra. Alla fine sono stati 18 i punti di vantaggio della Sidigas, con l’attacco ospite tenuto a soli 57 punti, ma quello che è stato importante è stata la tranquillità in campo di Avellino, sempre al comando e pronto a ricacciare indietro i tentativi di rimonta degli ospiti. Nelle file di Avellino il top scorer è stato in questa occasione Randolph, che ha messo a segno 18 punti, precedendo Thomas, che si è fermato a 15.

Ottima anche la prova del pivot ucraino, Fesenko, che ha messo insieme una doppia – doppia da 10 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra alla fine anche Obasohan e Ragland. Il Cibona è stato in vantaggio solo all’inizio, con un 4 – 0 firmato Maric e Rozic, poi Avellino si sveglia e con un parziale di 13 – 0 passa avanti senza più guardare indietro, con il 25 – 17 del 10° minuto, il 41 – 29 dell’intervallo, il 64 – 50 del 30esimo, per poi concedere solo 7 punti nell’ultima frazione, grazie ad una ottima difesa, chiudendo sul 75 – 57. In questa gara Sacripanti ha potuto anche risparmiare Cusin, portandolo in panchina per eventuali evenienze, ma non rischiandolo per i postumi dell’infortunio.

Nella gara casalinga persa contro lo Strasburgo, Ostenda ha chiuso i primi due quarti sotto di 11 punti, poi ha tentato la reazione dopo l’intervallo, ma non è riuscita a completare la rimonta fermandosi sul – 1. In casa belga doppia cifra per Walden, Katic e Newbill, sicuramente gli uomini più temibili anche per la Sidigas.



Sul parquet del Versluys Dome di Ostenda coach Gjergia schiera un quintetto base con Gillet, Salumu, Katic, Djordjevic, e Kesteloot, con Newbill e Walden come primi cambi dalla panchina, La risposta di coach Sacripanti è affidata a Ragland, Randolph, Thomas, Leunen e Fesenko.

Non sarà possibile assistere a Oostende-Avellino in diretta tv, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita del Versluys Dome potete consultare il sito ufficiale della Champions League, www.basketballcl.com, dove trovate il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

