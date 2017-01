Diretta/ Varese-Ventspils: info streaming video e tv, risultato live (basket Champions League girone C, oggi 4 gennaio 2017)

DIRETTA OPENJOBMETIS VARESE-VENTSPILS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE 11^ GIORNATA, OGGI 4 GENNAIO 2017) - Varese-Ventspils, undicesima giornata del girone C di basket Champions League 2016-2017, si gioca mercoledì 4 gennaio al PalA2A, con palla a due alle ore 20:30. Prima partita per la OpenjobMetis sotto la guida di coach Attilio Caja nella competizione europea, senza aver nulla da chiedere al torneo ma entrando in un periodo che per le ultime quattro partite servirà al nuovo coach per cercare di portare ad una migliore condizione i suoi giocatori per l’impegno più importante, quello di conquistare la salvezza in campionato.

La formazione varesina infatti, si trova relegata all’ultimo posto del gruppo C, con due sole vittorie nei 10 match sin qui disputati e con tre sconfitte negli ultimi tre incontri giocati. Per la formazione lombarda l’ultimo turno ha visto una sconfitta contro il PAOK Salonicco, mentre i lettoni di coach Muiznieks si sono imposti in casa contro i turchi del Muratbey Usak con il punteggio di 97 – 86.

Per la formazione ospite la partita di Masnago è invece molto importante, in quanto si trova appaiata al quarto posto proprio con l’AEK e potrebbe fare un pensierino alla qualificazione al turno successivo, dopo essere partita senza grandi ambizioni all’inizio della manifestazione, con un roster di tutti giocatori lettoni, con due americani duttili ed efficaci ma non due "superstar" come Deane e Campbell, già visti anche nel campionato italiano.

Vantaggio che cresce anche nel secondo quarto, con Janicenoks, anche lui ex del nostro campionato, e Deane che guidano i lettoni al + 17 dell’intervallo. L’unico sprazzo di Varese, con Eyenga, ad inizio terzo quarto, ma anche la terza frazione si chiude con un largo vantaggio della squadra di casa, sul 68-54. Zakis e Janicenoks portano il Ventspils ad un vantaggio che supera i 20 punti, senza che Varese sia in grado di reagire. Doppia cifra in casa OpenjobMetis per Eyenga, Avramovic e Johnson.

Nella precedente gara di Champions League, ultima della gestione Moretti, e senza Eyenga, la OpenjobMetis ha lottato a Salonicco contro il Paok, ma è uscita sconfitta per un parziale di 10 – 0 subito ad inizio dell’ultimo quarto, che ha lanciato i greci verso il successo. Nella formazione varesina ancora un "ventello" messo a segno da Dominique Johnson, che in due gare ha dimostrato di poter essere una notevole addizione in fase realizzativa, ma che ha un po' macchiato la sua esibizione con 4 palle perse.

Nei primi tre quarti la OpenjobMetis ha mostrato di saper giocare anche "di squadra", ma nei moneti decisivi sono riemersi i limii di concentrazione che si erano visti negli incontri precedenti, sia in campo italiano che in campo europeo, ed il Paok nonostante una prestazione modesta, ha potuto aggiudicarsi la gara grazie ad una maggiore solidità. Per Varese hanno terminato in doppia cifra Johnson con 20, Cavaliero con 11 e Maynor con 10 punti.

La gara precedente del Ventspils ha visto i lettoni al loro massimo stagionale per quanto riguarda i punti realizzati, con ben 6 giocatori in doppia cifra dai 19 della coppia Campbell – Zakis, ai 11 dell’altra coppia Skele – Gulbis. La squadra lettone dopo essersi presentata all’intervallo con un vantaggio di 2 punti, ha messo insieme un terzo quarto da 31 – 21 che le ha permesso di arrivare alla doppia cifra di vantaggio e poi di controllare il match nell’ultima frazione.

La prima di coach Caja in Champions League alla guida di Varese dovrebbe iniziare con un quintetto base con Maynor come playmaker, affiancato da Johnson, con Eyenga in ala piccola e Kamgur ad affrontare Anosike nella competizione sotto le plance contro i lunghi lettoni. La risposta di coach Muiznieks con Willie Deane, Zelionis, Folarin Campbell, Janicenoks e Zakis.

Non sarà possibile assistere a Varese-Ventspils in diretta tv, e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla partita del PalA2A potete consultare il sito ufficiale della Champions League, www.basketballcl.com, dove trovate il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

