DIRETTA BAMBERG-BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 16^ GIORNATA, OGGI 5 GENNAIO 2017) - Bamberg-Barcellona verrà diretta dagli arbitri Fernando Rocha (Portogallo), Borys Ryzhyk (Ucraina) e Mario Majkic (Slovenia) e, in programma alla Brose Arena alle ore 20 di giovedì 5 gennaio, rientra nel programma della sedicesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. L’Eurolega non ha calendarizzato il girone di ritorno come quello di andata, e la partita giocata al PalauBlaugrana si era giocata nella quarta giornata e si era chiusa con la vittoria dei catalani per 78 – 74, una delle tante sconfitte di misura che i tedeschi hanno accumulato nel girone di andata.

La formazione di Trinchieri si è però fatta valere nel mese di dicembre grazie anche alle superbe prestazioni dell’azzurro Nicolò Melli, nominato MVP del mese di Dicembre dall’organizzazione della manifestazione, chiudendo l’andata con l’11esima posizione con 6 successi a fronte di 9 sconfitte, solo uno in meno dell’avversario di questo match che quindi potrebbe essere raggiunto in caso di successo, con la possibilità anche di ribaltare la differenza canestri dell’andata, che sarà uno dei temi importanti in tutte le gare del girone di ritorno. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA



Il Bamberg ha vinto 4 degli ultimi 5 incontri disputati, perdendo solamente sul campo del Real Madrid ed espugnando il campo del Galatasaray nell’ultimo turno con un successo convincente sia dal punto di vista del punteggio che del gioco espresso. Il Barcellona ha ritrovato nelle ultime settimane diversi infortunati, mancano solamente Lawal e Ribas, e con il roster più lungo ha migliorato la sua posizione, anche se al termine dell’andata è sempre fuori dalle 8 qualificate per i playoff. I catalani hanno sfruttato l’ultimo doppio turno casalingo del 2016 vincendo sia contro l’Olimpia Milano che contro il Darussafaka di Blatt.



Nelle fila del Bamberg il leader è Melli, che aggiunge ai 12,9 punti realizzati per gara, anche la cattura di 8 rimbalzi, ma altrettanto importante è il contributo dello statunitense Darius Miller, con 12,8 ppg, e del lettone Strelnieks con 11,3 ppg, a cui si sommano i 3,1 assist dispensati per gara. Il tutto sotto la saggia regia dell’esperto play Zisis, e con il contributo sottocanestro di Radosevic, Theis e Vereemenko. Nel Barcellona le ultime gare hanno visto una grande crescita del pivot Tomic, così come dell’esterno svedese Koponen, che si sono aggiunti al consueto apporto in punti e regia, di Tyrese Rice.

Per quanto riguarda le statistiche di squadra il Bamberg segna di più del Barcellona, 81,3 ppg contro 72,1 ppg, ma ne subisce anche un numero maggiore rispetto agli avversari, terza migliore difesa dell’Eurolega con 74,5 ppg contro gli 81 ppg dei tedeschi. Per il Barcellona la strada della qualificazione ai playoff passa per un successo in questa gara, che significherebbe anche interrompere la serie di sconfitte fuori casa che è arrivata a cinque consecutive, con l’ultima vittoria che risale alla quinta giornata sul parquet del Maccabi Tel Aviv.



Nella gara di andata il match di mantenne in equilibrio per tutti i 40 minuti, con il punteggio sul 19 pari alla fine del primo quarto, e due punti di vantaggio per i blaugrana sia all’intervallo che al termine del terzo periodo. La vittoria della formazione allenata da Bartzokas arrivò grazie alla super prestazione di Rice, autore di 18 punti, con in doppia cifra anche Tomic e Perperoglou, entrambi a quota 11 e Claver, a quota 13. Nelle file del Bamberg doppia cifra per il play francese Causeur e per il pivot tedesco Theis, entrambi a quota 19.



Nell’ultima di andata il Brose Bamberg ha espugnato la Abdi Ipecki Arena battendo con merito il Galatasaray nel quel ha fatto l’esordio il play uruguaiano Fitipaldo, arrivato da Capo d’Orlando. Tedeschi sempre in controllo della gara fin dal primo quarto, chiuso sul + 5 e poi in fuga con un break a cavallo tra il secondo ed il terzo periodo. Il Bamberg è stato bravo anche a replicare ad un tentativo di rimonta del Galatasaray, che era riuscito a tornare in singola cifra di svantaggio, ed a mandare cinque giocatori in doppia cifra alla fine dell’incontro.



A Barcellona il Darussafaka ha impegnato strenuamente la formazione catalana, arrendendosi solo nel finale. Decisivo per il successo dei padroni di casa un parziale di 14 – 0 con il quale hanno aperto il terzo periodo, dopo essere andati al riposo sotto di cinque punti. Ottima prova del bulgaro Vezenkov, che ha chisuo con 13 punti, e doppia cifra anche per Tomic, Rice e Doellman.



Nella gara della Brose Arena i padroni di casa scenderanno sul parquet con un quintetto che vede Zisis e Causeur come esterni, tenendo Heckmann come ala piccola, e la coppia degli ex Olimpia Milano, Radosevic e Melli a giocare sottocanestro, dove dall’altra parte, per coach Bartzoks, agiscono Tomic e Doellman, con lo spagnolo Claver come ala piccola e Navarro affiancato a Rice sul perimetro.

Bamberg-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, e dunque sarà un'esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita della Brose Arena anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Non dimenticate inoltre il sito www.euroleague.net per tutte le informazioni utili, come le statistiche dei giocatori e il tabellino play-by-play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

