Diretta/ Agrigento-Roma: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 16^ giornata, oggi 6 gennaio 2017)

Agrigento-Virtus Roma si gioca venerdì 6 gennaio alle ore 18:00, al PalaMoncada le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata del girone Ovest di basket A2 2016-2017. La corsa continua, la voglia di proseguire la scalata anche. Tutto aperto nel girone, dove le due compagini stanno cercando di imporre il proprio ritmo. Serve determinazione e voglia di fare, anche perché la Unicusano Roma arriva da una vittoria importante contro Siena.

Nel match di venerdì sarà dunque tutto aperto, anche perché Agrigento ha dimostrato di saper esprimere un buon basket, soprattutto tra le mura amiche. I siciliani infatti vogliono continuare con il loro passo: al momento sono soltanto a due lunghezze da Europromotion Legnano e a quattro dall'Angelico Biella. Il primato non è cosa impossibile e i padroni di casa cercheranno sicuramente la vittoria numero nove in campionato. Ma occhio ai capitolini, che vogliono continuare a sognare la promozione.

Qualche dubbio per i padroni di casa, ancora alle prese con qualche infortunio. Albano Chiarastella non è ancora al top della forma e dunque non scenderà in campo. In dubbio invece Marco Evangelisti e Rino De Laurentiis: il primo deve ancora recuperare al meglio dai guai al polpaccio, mentre il secondo ha subito una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori gioco per almeno 48 ore. Le sue condizioni verranno valutate nei giorni seguenti. Il quintetto base sembra ormai fatto, con Perrin Buford, Damen Bell-holter, Alessandro Piazza, Ryan Bucci e Quirino De laurentiis.

Occhio anche Innocenzo Ferraro e Ruben Zugno, già entrati in campo nello scorso match. Quintetto base già deciso anche per la Unicusano, che schiererà John Brown, Daniele Sandri, Massimo Chessa, Anthony joseph Raffa e Jacopo Vedovato. Brown ha messo a segno 27 punti in 36 minuti di gioco e i capitolini cercheranno di appoggiarsi a lui nei momenti chiave del match contro i siciliani. In rotazione potremmo vedere anche Tommaso Baldasso, Gabriele Benetti e Aristide Landi, già in campo contro Siena. I tre hanno dimostrato di poter subentrare in ogni momento del match per rifiatare i compagni. Ampio turnover per la Unicusano, che ha affrontato tre match nel giro di pochi giorni per via del recupero contro Ferentino.

Vedremo sicuramente un bel match sin dalle prime battute. I padroni di casa applicheranno sicuramente la difesa alta, per recuperare palla e andare a punti. Serve creare il vuoto giusto per imporre il proprio ritmo e chiudere la partita sin dai primi quarti. Inoltre i siciliani godranno di qualche giorno di riposo e sicuramente approfitteranno della stanchezza dei capitolini per colpire nei primi minuti.

La Unicusanodovrà giocare una grande gara per evitare il tracollo sin da subito: la forza fisica non è delle migliori per via degli impegni ravvicinati e dunque servirà gestire al meglio le forze. In campo ampio turnover, con una squadra sicuramente remissiva e con poca voglia di forzare la mano. Una prova mentale non indifferente che servirà a testare la forza della Virtus Roma.

Agrigento-Virtus Roma non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per questa partita; per tutte le informazioni utili sulla sfida del PalaMoncada, come le statistiche dei giocatori e il tabellino play-by-play, potete consultare il sito ufficiale del campionato di basket A2, che trovate all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

