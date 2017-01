Diretta/ Fenerbahçe-Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Eurolega 16^ giornata, oggi 6 gennaio 2017)

DIRETTA FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 16^ GIORNATA, OGGI 6 GENNAIO 2017) - Fenerbahçe-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou (Grecia), Matej Boltauzer (Slovenia) e Carlos Cortes (Spagna); valida per la sedicesima giornata di basket Eurolega 2016-2017, si gioca alle ore 18:45 (italiane) di venerdì 6 gennaio, presso la Ulker Sports Arena di Istanbul. L’Olimpia Milano, reduce da otto sconfitte consecutive nella manifestazione ed all’ultimo posto in classifica - insieme al Galatasaray - dal quale è stata sconfitta nello scontro diretto, apre il girone di ritorno con una delle trasferte più difficili della stagione.

Una partita nella quale i milanesi si troveranno di fronte una formazione in cerca dell’immediato riscatto dopo la sconfitta nell’ultimo turno ad opera dell’Olympiacos, e soprattutto delle tre sconfitte nelle ultime quattro gare, che hanno determinato la discesa dei turchi in quinta posizione, alla pari con il Panathinaikos, con 9 vittorie e 6 sconfitte nel girone d’andata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

L’Olimpia Milano inoltre si presenta sul parquet della Ulker Sports Arena dovendo fare a meno di Rakim Sanders, che si è infortunato nel corso della gara con lo Zalgiris e dovrà stare assente dai parquet per circa un mese, ed anche la presenza di Simon non è sicura, visto che il tiratore croato non era nel roster nell’ultima gara di campionato vinta con Pesaro, non senza fatica.



Parlando delle cifre, Kostas Sloukas è il miglior realizzatore del Fenerbahçe con 11,9 punti per gara, davanti di misura a Bobby Dixon, 11,7 e Ekpe Udoh, 11,6. Il pivot americano di origini nigeriane è anche il miglio stoppatore dell’intera Eurolega con 2,1 per gara, aggiunte anche al solido contributo a rimbalzo, con 7,8 catturati per gara. Sloukas e Dixon hanno anche buone cifre come distributori di assist, rispettivamente 5,1 e 3,1 per gara, statistica nella quale dalla parte dell’Olimpia Milano eccelle Hickman con 3,5 ed anche Simon, con 3,6.

Sanders è il migliore nei punti segnati, con una media di 14,4 proprio davanti ad Hickman con 10,5. Entrambe le formazioni hanno un reparto esterni molto forte e molto si deciderà dunque nelle giocate in area pitturata dove il serbo Raduljca è chiamato a dare un contributo maggiore di quanto fatto finora, aiutando McLean e Macvan nella lotta contro Udoh, Vesely e Antic.



Nella gara di andata Milano aveva fatto vedere i soliti pregi e difetti, andando sotto in doppia cifra all’inizio, e reagendo poi con un buon parziale che l’aveva fatta passare in vantaggio, tenendo poi la gara in bilico fino ad inizio quarta frazione. Nel momento topico del match però, gli attacchi milanesi hanno sbattuto contro una difesa turca che aveva alzato il suo livello chiudendo sotto di 9 punti, con i soliti noti, McLean, Sanders e Simon, in doppia cifra, mentre per Obradovic, oltre a Sloukas in doppia cifra anche il capitano azzurro Datome, Dixon, e Udoh.



L’ultima gare del 2016 in Eurolega ha acuto ancor di più la crisi dell’Olimpia Milano, battuta in casa da una non certo irresistibile Zalgirs Kaunas, La formazione di Repesa ha avuto solo uno sprazzo di gioco, nel terzo quarto, ribaltando il risultato dal – 9 al + 4, poi è ricaduta nella solita apatia, lasciando che i lituani espugnassero il Forum infliggendo ai milanesi l’ottava sconfitta in fila. Milano era partita male, subendo il gioco della formazione di Jaikievicius, che eseguiva con calma i suoi giochi in attacco e metteva pressione in difesa. Alcune azioni di Dragic riportavano sotto l’Olimpia, ma al 10° era ancora vantaggio lituano per 5 punti.

Secondo quarto in equilibrio con Milano che chiude all’intervallo a – 3, vede fuggire gli avversari a + 9 quando si riprende a giocare grazie a due triple segnate da giocatori liberi da marcature, poi decide di mettere sul parquet il suo potenziale ed infiamma il pubblico con un 13 – 0, che resta però un’incompiuta, visto che in avvio di quarta frazione lo Zalgiris scappa subito al vantaggio in doppia cifra e poi controlla. Sander e Kalnietis i migliori con 15 e 16 punti, doppia cifra anche per Hickman, che ha però realizzato quasi tutti punti nel finale, e per Dragic, mentre Raduljca è rimasto a 0 punti segnati.



Il Fenerbahçe nell’ultimo impegno del girone d’andata si è arreso al Pireo contro l’Olympiacos, pur avendo messo in atto una bella rimonta dopo l’intervallo, quando era sotto di 19 punti. A fine gara il miglior marcatore della formazione di Obradovic è stato il ceco Vesely con 22 punti, mentre Datome e Sloukas ne hanno aggiunti 10 ciascuno.



Nel match contro l’Olimpia Milano coach Obradovic parte con Dixon in posizione di play, con l’ex Avellino, Nunnally come guardia, Datome in ala piccola e la coppia formata da Vesely e Udoh sottocanestro. Il quintetto di Jasmin Repesa dovrebbe essere composto da Hickman e Dragic esterni, con Abass come ala piccola e Macvan con Raduljca sottocanestro.

Fenerbahçe-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv, come al solito, su Fox Sports: appuntamento per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno anche attivare l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - per assistere alla partita della Ulker Sports Arena in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito www.euroleague.net per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

© Riproduzione Riservata.