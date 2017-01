DIRETTA REAL MADRID-CSKA MOSCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 16^ GIORNATA, OGGI 6 GENNAIO 2017) - Real Madrid-Cska Mosca, partita diretta dagli arbitri Sreten Radovic (Croazia), Milivoje Jovcic (Serbia) e Piotr Pastusiak (Polonia), va in scena per la sedicesima giornata di basket Eurolega 2016-2017: palla a due alle ore 21 di venerdì 6 gennaio presso il BarclayCard Center. Di fronte due tra le formazioni favorite per approdare alle Final Four di Istanbul ed anche per la vittoria della manifestazione, nonché le due ultime vincitrici dell’Eurolega, il Real Madrid nell’edizione 2015 ed il CSKA in quella dello scorso anno.

Una rivalità quella tra spagnoli e russi che si perde nel tempo dell’allora Coppa dei Campioni, quando il CSKA era la squadra dell’esercito russo e metteva insieme tutti i più grandi giocatori dell’Unione Sovietica, mentre il Real Madrid attirava i migliori giocatori spagnoli, utilizzando anche i due stranieri concessi all’epoca alle formazioni del vecchio continente. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

Nella gara del girone di andata vittoria della squadra di Itoudis, ma al termine di un match altamente equilibrato e che i russi chiusero avanti solo di 1 punto. Il CSKA si presenta sul parquet dopo la sconfitta, un po' a sorpresa, nel turno precedente a Belgrado contro la Stella Rossa, mentre la squadra di Laso nell’ultimo impegno del 2016 ha ottenuto un successo in trasferta imponendosi ad Istanbul contro l’Efes.

Nella partita del Wizink center si dovrebbe sicuramente assistere ad una gara ad alto punteggio, in quanto si confrontano i due migliori attacchi dell’Eurolega, con i russi che segnano 88,7 punti per gara, mentre gli spagnoli ne mettono 86.9. Entrambe le formazioni traggono molti punti dai loro reparti "esterni" con il Real che ha Llull a 17,9 punti per gara, Rudy Fernandez a 9 punti per gara, ed anche il giovane Doncic a 8 per gara, ma con un consistente incremento nelle ultime gare, da quando è stabilmente in quintetto pur essendo un classe 1999.

Da parte di Mosca il francese Nando De Colo, con 19,1 punti per gara, ed il serbo Teodosic, con 17,7 punti per gara, sono i due migliori realizzatori, aiutanti anche dallo statunitense Higgins, che ne mette 9,8 per gara. Due gruppi di giocatori che si mettono in evidenza anche nelle statistiche degli assist. Sottocanestro si segnalano Randolph per gli spagnoli e Hines per i russi, ma entrambe le squadre dispongono di un roster profondissimo, ed anche il duello tra le due panchine potrà essere una delle chiavi per il successo in questa partita.

Nell’andata il CSKA ebbe una partenza infelice, con gli spagnoli che trovano ottime conclusioni sia da fuori che da sotto, chiudendo in vantaggio di 9 punti il primo quarto, poi con un cambio di passo repentino, soprattutto in difesa, completò un secondo quarto da + 20 di parziale, e + 11 all’intervallo. Dopo la sosta il vantaggio dei russi salì ancora, ma la reazione del Real Madrid portò ad iniziare la quarta frazione con soli 5 punti da recuperare, ed alla fine la squadra di Laso ebbe anche l’ultima opportunità, fallita però da Carroll. De Colo, Teodosic, Hines e Kurbanov in doppia cifra al termine per il CSKA, mentre nel Real Madrid i giocatori in doppia cifra furono Maciulis, Ayon, Carroll e Llull.

Grazie ad una grande prestazione di Luka Doncic il Real Madrid ha espugnato il campo dell’Efes, di soli due punti, ma con merito. Il giovane sloveno chiude a 17 punti, 5 rimbalzi e 9 assist nel giorno in cui Laso deve fare a meno del suo uomo di riferimento, Llull, sostituito nel quintetto base da Carroll. Gara in equilibrio con l’Efes in vantaggio di 1 punto alla fine del primo quarto ed il Real sempre di 1 all’intervallo. Terzo periodo con un nuovo piccolo ribaltamento e turchi a + 2, poi negli ultimi minuti Doncic prima pareggia a quota 75, e poi piazza una tripla pesantissima, sulla quale in pratica si chiude il match, con Fernandez unico in doppia cifra oltre a Doncic.

A Belgrado il CSKA nonostante il rientro nel roster di De Colo deve inchinarsi di fronte ad una Stella Rossa con un Simonovic in giornata strabiliante ed una grande difesa. La Stella Rossa realizza 78 punti, ma soprattutto tiene a 67 l’attacco del CSKA, nel quale solo Vorontsevich si mette in mostra con i suoi 21 punti finali, mentre la coppia De Colo – Teodosic combina per 12 unti totali.

Nella gara di Madrid per Pablo Laso torna in quintetto Llull, che fa coppia sugli esterni con Doncic; confermati gli altri tre, con il lituano Maciulis, il capitano Reyes ed il lungo messicano Ayon. Per coach Itoudis sul parquet un quintetto base con De Colo – Augustine asse play – pivot, Fridzon come ala piccola, Jackson, e Khryapa come numero 4.

Real Madrid-Cska Mosca non sarà trasmessa in diretta tv, e dunque nemmeno in diretta streaming video; Fox Sports la manderà in onda, per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, in differita a partire dalle ore 22. Le informaizoni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, saranno a disposizione sul sito ufficiale www.euroleague.net. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET EUROLEGA

© Riproduzione Riservata.