Diretta/ Virtus Bologna-Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, orario, risultato live (basket A2 Est, oggi 6 gennaio 2017)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA-FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST, OGGI VENERDI’ 6 GENNAIO 2017) - Torna l’attesissimo derby di Bologna, tra Virtus Bologna e Fortitudo Bologna nuovamente contro in un campionato di basket. Dopo sette anni dall’ultima sfida, che fu giocata a fine marzo 2009 e si risolse con la vittoria della Virtus Bologna con un canestro di Dusan Vukcevic, torna derby di "Basket City", tra Virtus Bologna e Fortitudo Bolognao che si sfidano alla Unipol Arena alle ore 20.45 di venerdì 8 gennaio.

Il match, che fa parte della 14esima giornata di andata ha subito il rinvio a causa della partecipazione di alcuni giocatori delle due formazioni agli Europei under 18 e si gioca tra la capolista Virtus che ha attualmente due gare da recuperare e la Fortitudo che fa parte del gruppo delle terze in classifica. Un derby che ha ormai 50 anni di vita, visto che la prima stracittadina tra le due formazioni si giocò nel dicembre del 1966. Un derby che le due tifoserie vorrebbero rivedere in seria A1, e che è stato di nuovo possibile vista la retrocessione della Virtus al termine dello scorso campionato, e che avrebbe anche potuto non essere disputato, visto che la Fortitudo nella scorsa stagione era arrivata all’atto conclusivo dei playoff, perdendo poi contro Brescia. Un derby che vede in campo uno dei protagonisti delle sfide in serie A, il capitano fortitudino Stefano Mancinelli, tornato proprio in questa stagione nelle file della sua casa madre.

La Virtus di coach Ramagli, al suo primo campionato sulla panchina bianconera, lo affronta con una dote di 22 punti in classifica ed avendo vinto l’ultima gara disputata, al PalaMaggetti di Roseto, mentre i punti in classifica della formazione di Boniciolli sono 18, comprendendo anche i due conquistati nell’ultima sfida, contro la Proger Chieti nell’anticipo della 1° di ritorno giocato la sera del 3 gennaio. Entrambe le squadre puntano non solo alla vittoria in questo match che sarà sicuramente molto combattuto, ma anche alle posizioni di alta classifica, sia per partecipare alle Final Eight di Coppa Italia, che per avere la dote del fattore campo nei playoff che promuoveranno una sola squadra alla serie A1.

La Virtus Bologna a Roseto ha conquistato un successo importante, visto che era stata costretta ad inseguire per i primi tre quarti della gara e solo nel finale è riuscita ad allungare. Di fronte ai 3500 spettatori che affollavano le gradinate del PalaMaggetti, Roseto e Bologna hanno dato vita ad una grande gara, con Roseto che avrebbe potuto anche ottenere qualcosa in più sen non avesse ceduto alla stanchezza nel finale. La partenza della gara è stata di marca bolognese con Lawson, ma poi Roseto ha replicato e la formazione di casa a fine primo quarto è riuscita a chiudere con un vantaggio di 5 punti.

Vantaggio che si è allungato fino alla doppia cifra nel secondo periodo, con Bologna che si è affidata a Ndoja, al rientro sul parquet dopo un lungo stop, ed è tornata a –4 all’intervallo, in una gara ad alto punteggio, 50–46. Roseto è rimasta avanti a lungo anche nella terza frazione, ma lo sprint della Virtus ha portato gli uomini di Ramagli a 2 punti di vantaggio al 30’. Ultimo quarto tutto da vedere con Smith per Roseto e Lawson per la Virtus a darsi battaglia. Michelori è uscito per falli, ma ci ha pensato Spizzichini con una tripla a tenere la Virtus avanti di 6 punti, poi con i liberi di Rosselli e una tripla di Spissu la Virtus è salito in doppia cifra di vantaggio chiudendo poi a +9.

Nella gara disputata contro la Proger Chieti la Fortitudo ha immediatamente riscattato la sconfitta interna con Udine dell’ultima di andata, conquistando due punti importanti per la classifica e per il morale pur dovendo fare a meno di Nikolic. La svolta decisiva alla fine del terzo quarto della partita, quando la Fortitudo ha trovato l’allungo decisivo con le triple messe a segno da Raucci e Montano. Nella squadra di Boniciolli grandi prove da parte sia di Knox che ha messo a segno 23 punti, aggiungendo 8 rimbalzi, sia del giovane Candi che ha chiuso a quota 25, tirando con 5/6 da oltre l’arco. Nei primi tre quarti i bolognesi avevano subìto la grande serata dei due americani di Chieti, Davis e Golden, poi la svolta decisiva. Doppia cifra in casa Fortitudo anche per Montano e per Italiano.

Il derby di basket A2 tra Virtus Bologna e Fortitudo Bologna sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Sport 1 HD, il numero 201: prepartita dalle ore 20:30 e dalle 20:45 la telecronaca. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

