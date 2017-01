RISULTATI / Basket Eurolega livescore in diretta e classifica aggiornata. L'esordio di Gentile (16^ giornata, oggi 6 gennaio 2017)

RISULTATI BASKET EUROLEGA: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA (16^ GIORNATA, 5-6 GENNAIO 2017). L’ESORDIO DI GENTILE - Finalmente è arrivato il giorno di Alessandro Gentile: in Eurolega l’ex capitano dell’Olimpia Milano fa il suo esordio questa sera con la maglia del Panathinaikos, e lo fa subito nella partita più sentita. Al Peace and Friendship Stadium di Atene c’è l’Olympiacos, il grandissimo rivale: la partita di andata si era giocata il 18 novembre e i biancorossi avevano vinto 79-77 all’Olympic Sports Center, con 22 punti e 8 assist di Vassilis Spanoulis. Lo scorso 26 dicembre Gentile ha fatto il suo esordio in campionato nel 116-83 con cui il Panathinaikos ha liquidato il Rethymno Cretan: per lui, partito dalla panchina, appena 2 punti con 1 rimbalzo, 5 assist e 1 recupero per un totale di 6 come valutazione. In Eurolega Gentile ha giocato 9 partite con l’Olimpia, otto delle quali nel quintetto titolare: per lui quasi 23 minuti a serata con 10,8 piunti, 3 rimbalzi e 2,3 assist tirando il 50,7% da 2 punti e il 21,4% da oltre l’arco. Quando l’ex capitano era in campo, Milano aveva un record di 4-5; senza di lui Jasmin Repesa è 0-6 e dunque appare chiaro come l’addio di Gentile - non solo a livello tecnico, ma anche psicologico ed emotivo - abbia influito non poco sulle sorti della squadra meneghina. Dal canto suo il nuovo numero 25 del Panathinaikos trova un roster nel quale Nick Calathes (14,2 punti e 6,8 assist) è il leader indiscusso, Alessandro dovrà giocarsi il posto con Mike James che viaggia a 10,6 punti e 2,4 rimbalzi tirando con il 55,6% da 2 punti (27,3% da 3). CLICCA QUI PER I RISULTATI DI EUROLEGA E LA CLASSIFICA

RISULTATI BASKET EUROLEGA: LIVESCORE IN DIRETTA E CLASSIFICA AGGIORNATA (16^ GIORNATA, 5-6 GENNAIO 2017) - Non si ferma il programma di basket Eurolega 2016-2017: giovedì 5 gennaio si torna in campo per la sedicesima giornata, che è la prima del girone di ritorno. Siamo alla boa di metà stagione: a caccia degli otto posti per i playoff, le 16 squadre giocano ancora secondo un calendario che è "sparigliato" rispetto all'andata, dunque il girone di ritorno non coincide cronologicamente con l'andata e questo aggiunge un po' di sale alla competizione.

Nel dettaglio, giovedì si parte alle ore 18:30 con Anadolu Efes-Galatasaray; alle ore 20 avremo Bamberg-Barcellona, alle ore 20:05 ci sarà Maccabi Tel Aviv-Darussafaka Dogus per poi proseguire alle ore 21 con Baskonia-Unics Kazan. Venerdì il programma si apre alle ore 18:45 con Fenerbahçe-Olimpia Milano; alle ore 19 Zalgiris Kaunas-Stella Rossa, alle ore 20 Olympiacos-Panathinaikos e alle ore 21 chiusura con Real Madrid-Cska Mosca.

Al BarclayCard Center si gioca il big match tra la prima e la seconda forza della classifica; il Cska Mosca ha leggermente mollato negli ultimi turni dato l’ampio vantaggio, e ora deve dare una forte risposta perchè perdere a Madrid significherebbe avere il Real ad una sola partita di distanza, con i baschi che inoltre possono agevolmente girare la differenza canestri (91-90 per i russi all’andata).

Nel turno odierno avremo anche l’esordio di Alessandro Gentile - in Europa - con la maglia del Panathinaikos: per lui subito la sfida più sentita, il derby di Atene contro un Olympiacos che sta volando e che, con cinque vittorie nelle ultime sei partite, si è portato nel gruppetto delle seconde in classifica. Da cui i verdi si sono staccati, lasciando invece a 10-5 il Baskonia, che sfida un Unics Kazan in grande crescita e con un Keith Langford che sta giocando un basket anche superiore a quello del 2013-2014, quando vestiva la maglia dell’Olimpia.

A proposito di Milano, le Scarpette Rosse sono in crisi nera: otto sconfitte consecutive e ultima posizione nella graduatoria, la qualificazione non è ancora un miraggio (tre partite di ritardo dall’ottavo posto) ma ci sono tante squadre davanti e soprattutto la squadra dà la sensazione di aver perso fiducia anche a livello mentale, come si è visto in campionato. Situazione non semplice e avversario non semplice quello di oggi: il Fenerbahçe ha perso tre delle ultime quattro partite e dunque va a caccia di riscatto, va sottolineato il fatto che l’unica vittoria del periodo recente rimane quella contro la capolista Cska Mosca, ottenuta in trasferta e con un distacco di 16 punti.

Tra le squadre in ripresa va segnalato il Barcellona, che arriva da due vittorie consecutive: i blaugrana sono ancora fuori dalla zona playoff ma sembrano essersi sbloccati psicologicamente, attenzione però alla trasferta della Brose Arena perchè il Bamberg di Andrea Trinchieri viene da due vittorie in fila e quattro nelle ultime cinque (ha perso soltanto a Madrid).

Molto interessante anche il derby di Istanbul, così come la trasferta della Stella Rossa a Kaunas: i serbi fuori casa non sono ancora riusciti a lasciare il segno, ma nonostante ciò aspirano a un posto nei playoff. Difficile la partita della Zalgirio Arena perchè i lituani sono in crescita e tra le mura amiche hanno già dato la sensazione forte di poter battere chiunque. Vedremo dunque alla fine di questa giornata come sarà cambiata la classifica del girone unico.