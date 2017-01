Cantù-Milano / Rinviata a martedì: EA7 bloccata dalla neve a Istanbul (basket Serie A, 15^ giornata)

CANTU'-MILANO RINVIATA, EA7 BLOCCATA A ISTANBUL DALLA NEVE (BASKET SERIE A, 15^ GIORNATA) - Cantù-Milano è stata rinviata a martedì 10 gennaio, sempre con fischio d’inizio alle ore 20.45 e diretta tv prevista sui canali di Sky Sport: tutto uguale dunque, ma esattamente 24 ore dopo quanto programmato in origine. Infatti il classico derby lombardo della Serie A di basket avrebbe dovuto essere il posticipo della quindicesima giornata, disposto perché ieri sera l’Olimpia Milano ha giocato a Istanbul in Eurolega, perdendo contro il Fenerbahce. Tuttavia la metropoli turca è in queste ore nella morsa del gelo e della neve: impossibile per la EA7 rientrare in Italia in tempi brevi, dunque si è optato per il rinvio di un giorno del grande derby fra Cantù e Milano, sfida sempre molto sentita anche se - fatte le debite proporzioni - né i brianzoli né i campioni d’Italia in carica stiano vivendo una stagione particolarmente positiva. Può sembrare strano che Cantù-Milano venga rinviata causa neve ad Istanbul, ma il calendario serratissimo di questa stagione per l’Emporio Armani Milano, dovuto alla stagione regolare di Eurolega allargata a ben 30 giornate, riduce drasticamente i tempi per spostamenti e recupero, dunque ecco che un intoppo di questo genere va ad incidere sulla data del grande derby lombardo.

© Riproduzione Riservata.