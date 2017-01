Diretta/ Brescia-Pistoia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 15^ giornata, oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA GERMANI BRESCIA-THE FLEXX PISTOIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE - Brescia-Pistoia sarà diretta dalla terna arbitrale Sabetta-Bettini-Ranaudo; si gioca al PalaGeorge di Montichiari, fischio d'inizio alle ore 18:15 per il quindicesimo turno del campionato di basket Lega A 2016-2017. Due squadre in corsa per la Final Eight di Coppa Italia: la classifica attuale vede la formazione ospite a quota 14 punti, con 2 di vantaggio su Brescia, a quota 12, ed entrambe hanno vinto nell’ultimo turno.

La formazione di coach Andrea diana espugnando il non facile parquet del PalaRuffini, e quella di Vincenzo Esposito fermando in casa la corsa della Grissin Bon Reggio Emilia che non più tardi del turno precedente aveva battuto l'Olimpia Milano. Con i suoi 2 punti in più Pistoia ha naturalmente maggiori possibilità di Brescia, a cui potrebbe non bastare il successo, ma deve comunque ottenere i due punti a causa della classifica avulsa.



Per la Germani Brescia il campionato da neopromossa, dopo un inizio abbastanza duro e dopo qualche aggiustamento nel roster, dal quale è uscito in settimana il play Passera, che si è accasato a Latina in serie A2, ha girato in positivo, e la sua posizione attuale la rende abbastanza tranquilla, La serie delle gare disputate a Montichiari, suo parquet di casa in questa stagione, ha visto la formazione di Diana esattamente al 50% tra vittorie e sconfitte nelle sei gare disputate, con l’ultima che ha visto la sconfitta contro Trento.

84,5 i punti segnati di media, a dimostrazione di un attacco che sul parquet di casa è uno dei migliori del campionato, con una migliore prestazione di 95 punti segnati nella vittoriosa gara contro Cremona. Anche Pistoia, che ha per il secondo anno Esposito in panchina, ha iniziato in maniera inferiore alle aspettative, specialmente per quanto riguarda le partite sui parquet esterni, conquistando la sua prima vittoria lontano dal PalaCarrara proprio nell'ultima trasferta, alla Adriatic Arena, pur ottenendo solo 59 punti contro la Consultinvest Pesaro, contro un massimo stagionale in trasferta di 70 punti, ed una media di 64,9 punti segnati.



La vittoria della Germani Brescia sul parquet del PalaRuffini è stata ampiamente meritata dalla formazione di coach Diana, che ha provato a fuggire sia nel primo che nel secondo quarto, terminati entrambi in parità e con lo stesso punteggio, 20-20. Gli ospiti ci hanno riprovato nel terzo quarto, che questa volta hanno vinto di 1 punto, 20-21, e sono poi riusciti ad allungare in maniera definitiva nell’ultima frazione, con 30 punti all’attivo. Nella frazione decisiva è stata molto importante anche la difesa su White, che nei primi due quarti aveva fatto molto male alla Germani, che è stato escluso dal gioco.

Molto importante la prestazione di Landry, che non ha segnato con buone percentuali, ma lo ha fatto nei momenti giusti, contribuendo inoltre con i rimbalzi. In suo aiuto anche un ottimo Moore, e buone cose per coach Diana anche dalla coppia dei fratelli Vitali, con Luca sfidato al tiro dalla difesa della Fiat e capace di segnare diverse triple, oltre al solito contributo in assist per i compagni. Per lui 17 punti, con doppia cifra anche per il fratello Michele, Landry, Burns e Moore. Per il capitano, Moss, 9 punti e tanto lavoro difensivo su Washington.



Buon inizio di 2017 per la The Flexx Pistoia che batte Reggio Emilia ed intasca due punti preziosi e forse insperati alla vigilia della gara. Per la formazione di Esposito c’è stata così la conferma della tradizione che la vede vincente ad inizio di ogni nuovo anno, ed il successo è arrivato al termine di una gara che la formazione toscana ha sempre condotto, brava anche a respingere i tentativi di rimonta dei reggiani che però non hanno avuto molti terminali offensivi oltre ad Aradori.

Nelle fila della The Flexx altra buona prestazione di Andrea Crosariol, arrivato come sostituto temporaneo e che ora si è conquistato quintetto base e fiducia da parte del coach e potrebbe anche fare un pensierino alla maglia azzurra a fine stagione proprio insieme al suo avversario diretto di questa gara, il reggiano Cervi. Per Crosariol punteggio in doppia cifra, a quota 17, precedendo gli altri in doppia cifra per Pistoia, Boothe, Petteway e Roberts.



A Montichiari Diana ripropone lo stesso starting five di Torino con Moore, Berggren, Luca Vitali, Moss e Landry, facendo partire dalla panchina un uomo molto importante nelle rotazioni come Burns, mentre per coach Esposito andranno in campo all’inizio Moore e Roberts esterni, Petteway in ala piccola, e Boothe con Crosariol sottocanestro.



Coach Andrea Diana nel dopopartita del PalaRuffini ha parlato di un successo importante su un campo difficile. Un successo il merito del quale va suddiviso tra tutti i giocatori, che hanno fornito ognuno il suo contributo, oltre ad eseguire al meglio il piano partita preparato, con grande applicazione tecnico-tattica. La mossa di non dare fiducia ai tiratori di Torino ha dato i suoi frutti, anche se, spiega Diana, ha concesso a White di fare bene il suo lavoro nell’area pitturata, ma dopo l’intervallo la difesa è riuscita ad allontanare anche lui da sottocanestro ed i risultati si sono visti subito. Ora resta la gara contro Pistoia, difficile, ma che potrebbe darci la soddisfazione di approvare alle Final Eight da neopromossa, è la conclusione del coach bresciano.



Contento coach esposito nel dopartita del PalaCarrara con il successo importante sulla Pallacanestro reggiana. Per il coach casertano è stato importante il passo in avanti che la squadra ha fatto in questa occasione in quei particolari del gioco che fino ad oggi erano stati i più deficitari. Il grande impegno difensivo ha pagato, tenendo anche conto della squadra avversaria, ha continuato Esposito, ed anche in attacco contro una difesa a zona che è andata avanti per 35 minuti, sono state trovate delle buone contromisure. Siamo stati bravi anche, chiude Esposito, ad adattarci ai vari momenti della gara, tirando maggiormente da tre punti nei primi due quarti, mentre dopo siamo andati a cercare maggiormente i lunghi sottocanestro.

Brescia-Pistoia sarà trasmessa in diretta tv da TVL, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della The Flexx. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.tvl.it; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

