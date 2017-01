Diretta/ Reggio Emilia-Cremona: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 15^ giornata, oggi 8 gennaio 2017)

DIRETTA GRISSIN BON REGGIO EMILIA-VANOLI CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 15^ GIORNATA, OGGI 8 GENNAIO 2017) - Reggio Emilia-Cremona sarà diretta dalla terna arbitrale Lanzarini-Di Francesco-Caiazza; si gioca al PalaBigi di Reggio Emilia, fischio d'inizio alle ore 18:15 per il quindicesimo turno del campionato di basket Lega A 2016-2017. Dopo la battuta d’arresto dello scorso turno a Pistoia, la Grissin Bon torna a giocare sul parquet di casa affrontando, nell’ultima di andata, il fanalino di coda Vanoli Cremona. La formazione di Max Menetti parte dalla quarta posizione in classifica, con due punti in meno della coppia che la precede, formata da Avellino e Venezia e vuole assolutamente confermare la posizione, e possibilmente migliorarla, in ottica sorteggio delle Final Eight di Coppa Italia.

In casa Pallacanestro Reggiana c’è anche un’altra notizia abbastanza clamorosa, quella del ritorno sul parquet del lituano Rimas Kaulkenas, che alla fine della scorsa stagione aveva deciso di "attaccare le scarpette al chiodo" e che invece potrebbe ritornare a disposizione di coach Menetti per la seconda parte della stagione. Un arrivo per il quale manca ancora l’ufficialità, ma che potrebbe contribuire certamente ad innalzare il livello di competitività della squadra, vista la conoscenza del lituano dell’ambiente reggiano e dei compagni, oltre alla sua grande esperienza. Sicuramente ci saranno da verificare le condizioni fisiche, ma l’addizione di Kaukenas dimostra che la società ha intenzione di non lasciarsi fermare dal problema infortuni.

Guardando ai numeri delle due formazioni impegnate in questa gara, si nota che la Grissin Bon è la formazione prima in campionato per quanto riguarda la percentuale nel tiro da due punti, con il suo 56,2%, mentre la Vanoli Cremona guida la classifica per quanto riguarda la percentuale ai liberi, sia in quelli segnati, con 80.5%, sia in quelli subiti, 70.3%. La Grissin Bon è leader anche per le stoppate date, con 4,4 per partita. Nelle partite casalinghe, la squadra di Menetti ha finora un record immacolato, con sei successi su altrettante gare, con una media di 86,5 punti realizzati, ed avendo conseguito il suo massimo, 91, in occasione dell’importante vittoria contro l’Olimpia Milano. Per al Vanoli cremona le partite disputate in trasferta sono sette, con una sola vittoria ottenuta, quella della nona giornata, al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari, con il punteggio massimo ottenuto, 83 punti, mentre la media in trasferta è di 75,4 punti.

Nell’ultima gara disputa, sul parquet della The Flexx Pistoia, nonostante l’ottima prova di Aradori, che ha chiuso mettendo a segno 24 punti, la Grissin Bon è stata piegata dalla formazione di Vincenzo Esposito. Una gara che ha visto entrambe le formazioni alle prese con diversi infortuni, mancavano infatti sia Antonutti che Cournooh tra i toscani che Stefano Gentile e Della Valle tra gli emiliani. I ragazzi di Esposito, che arrivavano dalla prima vittoria esterna stagionale, hanno fatto leva su un ottimo Crosariol, ed anche sulla buona giornata da tre punti, con un per loro ottimo 35%, visto che sono la peggiore formazione dell’intero campionato in questa statistica. L’azzurro di coach Menetti ha provato ad essere il trascinatore dei suoi in vari momenti della partita, ma la giornata negativa di diversi compagni non ha permesso all Grissin Bon di conquistare i due punti. Il primo quarto di gara termina in parità assoluta a quota 20, con Aradori che contribuisce al bottino di Reggio Emilia con 11 punti, dimostrando di essere ispirato, poi Pistoia si appoggia maggiormente nel "pitturato" trovando buone soluzioni sia con Boothe che con Crosariol, ed andando al riposo in vantaggio 46-38 con Esposito che ha provato per svariati minuti anche il quintetto con due playmaker.

Reggio Emilia nel terzo quarto paga la crescita di aggressività difensiva dei toscani, che vanno anche al vantaggio in doppia cifra e poi chiudono a + 13 la terza frazione. Ultimo periodo che Reggio comincia positivamente, con Polonara che trova due triple consecutive, poi riparte Pistoia e quando il vantaggio della squadra di Esposito torna in doppia cifra, Reggio Emilia si deve arrendere. Cremona ha fatto suo l’importantissimo scontro diretto con Varese, con la prima vittoria in carriera per coach lepore. Un successo ottenuto nella seconda parte di gara dopo che la pima metà si era chiusa in parità, con una buona difesa sui tiratori ospiti e con Tashawn Thomas che combina per 25 punti con l’aggiunta di 6 rimbalzi, 4 stoppate e 3 assist, ed anche Biligha ed Holloway in doppia cifra a fine gara.

Dopo aver fatto i complimenti a Pistoia ed al suo coach, Esposito, coach Max Menetti passa ad analizzare la gara della sua Grissin Bon al PalaCarrara, parlando degli errori commessi dai suoi ragazzi nel corso dei 40 minuti, sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico. L’attacco secondo Menetti ha fatto molta fatica a creare le solite situazioni e con il passare dei minuti la squadra ha perso fiducia, non riuscendo nemmeno ad approfittare degli errori che i pistoiesi hanno commesso in alcuni frangenti. Oltretutto sapevamo bene che questo è un ambiente che carica molto i padroni di casa ed anche stasera ha avuto il suo merito. Certamente il momento è difficile, in primis per gli infortuni, ma nello stesso tempo dobbiamo tutti capire che è il momento di stare attenti ed "in trincea", e preparare al meglio la prossima gara contro Cremona, per trarne il giusto abbrivio per il girone di ritorno.

Per Paolo Lepore, coach della Vanoli Cremona, quella contro Varese è stato il primo successo nella massima serie del basket, e quindi il tecnico ha voluto ringraziare ancora una volta la società per avergli dato fiducia. Per quanto riguarda la gara, Lepore sottolinea la reazione dei suoi a fine secondo periodo, nel momento più difficile della gara, nel quale sono riusciti a riportarsi in parità all’intervallo. Per quanto riguarda i singoli il coach di cremona sottolinea la prova di Turner in difesa, ed anche quelle di Carlino, Thomas e Biligha. Lepore si è detto convinto di potersela giocare anche contro la Grissin Bon a patto di entrare in campo con la stessa determinazione mostrata in questo turno, e poi ci sarà la sosta che permetterà di lavorare più intensamente in palestra.

Reggio Emilia-Cremona sarà trasmessa in diretta tv da Cremona1, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Vanoli. Salvo variazioni di palinsesto sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video sul portale www.cremona 1.com; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

