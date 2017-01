Risultati/ Basket Lega A: livescore in diretta, classifica aggiornata e prossimo turno (15^ giornata, 8-9 gennaio 2017)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (15^ GIORNATA, 8-9 GENNAIO 2017) - Ultimo turno di andata nel campionato di basket Lega A 2016-2017: la quindicesima giornata di campionato segnerà non soltanto la boa di metà stagione con tutte le previsioni e le analisi del caso, ma anche il primo traguardo stagionale e cioè la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, riservata alle prime otto classificate a questo punto dell’anno. Ci attendono dunque partite importanti non solo ai fini dei playoff e dei piazzamenti di fine stagione ma anche fondamentali a brevissimo termine; andiamo a vedere nel dettaglio il calendario.

Si è cominciato sabato 7 gennaio con i due anticipi serali Varese-Torino e Brindisi-Venezia. Domenica alle ore 12 l'anticipo è Sassari-Caserta; al canonico orario delle 18:15 avremo Reggio Emilia-Cremona, Pesaro-Capo d'Orlando e Brescia-Pistoia per poi chiudere alle ore 20:45 con Avellino-Trento. Il posticipo di lunedì 9, alle ore 20:45, sarà Cantù-Olimpia Milano.

Ci sono almeno due sfide storiche in questo turno; al PalA2A una Varese in crisi, sconfitta anche dal fanalino di coda Cremona, ha un disperato bisogno di una vittoria contro una Torino a sua volta sconfitta in casa da Brescia, e con il forte rischio di perdere a metà stagione DJ White (che però avrebbe rifiutato l’offerta del Barcellona). Al Pianella invece la Forst Cantù, che è certamente in forte ascesa e sembra aver staccato la concorrenza per la salvezza, ospita un’Olimpia Milano che, in crisi di identità, ha rischiato tantissimo anche nel match interno contro Pesaro, sfangandola ma perdendo anche Bruno Cerella che si aggiunge alla pesante indisponibilità di Rakim Sanders.

Pronte ad approfittarne per accorciare in classifica sono la Reyer Venezia, che non ha certo una trasferta semplice contro Brindisi, e la Scandone Avellino che al momento sembra essere la vera antagonista della EA7, e che è rinfrancata dal modo in cui ha vinto il derby contro Caserta (cioè rimontando uno svantaggio che nel primo quarto sembrava essere definitivo). In coda ha dato segnali di vita la Consultinvest, che non può sbagliare contro una Capo d’Orlando che continua a sognare i playoff.

Rischia di essere risucchiata in basso anche la deludente Trento, che al PalaDelMauro sa che si può perdere ma che vuole se non altro mostrare gli artigli. Capitolo Final Eight: in cinque sono già qualificate matematicamente, tecnicamente ben otto squadre si giocano l'accesso al tabellone di Rimini ma a quel punto potrebbe entrare in gioco il sistema della classifica avulsa, mai come quest'anno complicato per le tante società, per l'appunto, che restano in corsa a 40 minuti (al netto di eventuali overtime) dai verdetti definitivi.