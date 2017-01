Diretta / Piacenza-Virtus Bologna info streaming video e tv: risultato live (basket A2 Est, oggi 9 gennaio 2017 16^ giornata)

DIRETTA ASSIGECO PIACENZA-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 GIRONE EST 16^ GIORNATA, OGGI 9 GENNAIO 2017) - Piacenza-Virtus Bologna, posticipo della sedicesima giornata della Serie A2 di basket, stasera alle ore 20.00 per il primo turno del girone di ritorno, chiamerà la squadra ospite ad un incontro abbastanza impegnativo, quello che la vedrà opposta alla Assigeco Piacenza, in una trasferta reputata molto insidiosa dagli addetti ai lavori. I felsinei arrivano alla gara caricati dalla sofferta vittoria nel derby petroniano, arrivato al termine di una partita incandescente. E' stata necessario un supplementare, agli uomini di Ramagli, per avere ragione della storica rivale cittadina e far tirare un sospiro di sollievo agli oltre 9mila tifosi virtussini convenuti, dopo aver peraltro rischiato il sorpasso a pochi decimi dalla sirena finale. Una gara quindi molto complicata, dalla quale i felsinei escono però con la consapevolezza di essere sulla buona strada.

Gli uomini determinanti per portare a casa i sospirati due punti sono stati Umeh e Spissu. Il primo ha messo a segno 29 punti, compresi i nove nell'overtime che hanno affossato le speranze della Fortitudo. Il secondo ne ha a sua volta aggiunti 20, colpendo da fuori nei momenti topici del match. Prezioso anche il contributo di Lawson sotto i tabelloni e di Rosselli, autori rispettivamente di 14 e 12 punti. Proprio Lawson è stato sino a questo momento il vero punto di forza della Virtus, dall'alto degli oltre 19 punti e oltre 8 rimbalzi collezionati in media. La vittoria nel derby rafforza naturalmente le ambizioni di primato della Virtus, che ora deve però guardarsi dall'assalto della Assigeco Piacenza, quinta in graduatoria a sei punti di distanza dalla vetta.

I piacentini hanno i loro punti di forza nel duo americano formato da Kenny Hasbrouk e Bobby Jones. Il primo è una guardia che ha sinora viaggiato a 16,6 punti e 3,3 rimbalzi di media a partita. Il secondo è invece un'ala grande, che ha saputo mettere a referto oltre 15 punti e quasi 10 rimbalzi di media, dimostrandosi una vera presenza sotto le plance. Buono anche il contributo di tre prodotti indigeni come Luca Infante, Stefano Borsato e Tommaso Raspino. Il terzo, in particolare, è considerato un prospetto di sicuro avvenire ed è giunto a Piacenza proprio per accumulare minuti ed esperienza.

L'Assigeco si accosta alla gara con la Virtus avendo presenti le difficoltà della gara e dopo la netta sconfitta riportata a Treviso, in una gara che ha visto gli emiliani in costante difficoltà. E' stato il direttore sportivo Anconetani a ricordare come i 18 punti sin qui collezionati siano arrivati nonostante una lunga serie di infortuni che ha impedito all'allenatore Marco Andreazza di avere a disposizione le giuste alternative. La gara che si disputa sul parquet piacentino si presenta con molti motivi di interesse, a partire dalla storica rivalità tra i due team. Se la Segafredo Virtus Bologna si presenta logicamente favorita, dall'alto del suo primato, i padroni di casa non sembrano intenzionati a lasciare via libera ai petroniani senza prima aver dato tutto sul campo.

Piacenza-Virtus Bologna sarà visibile in diretta tv questa sera a partire dalle ore 20.00 su Sky Sport 3, il canale numero 203 della piattaforma satellitare Sky. Questo significa di conseguenza che la partita sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go disponibile per tutti i dispositivi mobili.

