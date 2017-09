Brindisi-Torino/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Brindisi-Torino (LAPRESSE)

Brindisi-Torino sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Nicolini. Il primo lunch-match del nuovo campionato di basket Lega A si gioca al PalaPentassuglia di Brindisi, e vede di fronte i padroni di casa dell’Enel e la Fiat Torino: palla a due alle ore 12:00 di domenica 1 ottobre 2017. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore rispetto alla stagione scorsa: Brindisi ha salutato Meo Sacchetti ed accolto Sandro Dell’Agnello, mentre Torino ha rimpiazzato Frank Vitucci con Luca Banchi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Brindisi-Torino sarà trasmessa in diretta tv dal canale Eurosport 2, il numero 211 dello Sky Box e 373 del digitale terrestre: telecronaca dalle ore 12:00, Gli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium (pacchetto Calcio&Sport) potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazioni SkyGo e PremiumPlay. I non abbonati alle due piattaforme potranno acquistare la partita su Eurosport Player, servizio a pagamento raggiungibile dal portale eurosport.com.

QUI BRINDISI

Nell’ultima stagione l’Enel è rimasta fuori dal tabellone playoff per un soffio: i 28 punti raccolti dai pugliesi non sono bastati per terminare la stagione regolare tra le prime 8 in classifica, meglio hanno fatto le rivelazioni Pistoia e Capo d’Orlando entrambe a quota 30. Salutato coach Sacchetti, Brindisi è ripartita da Sandro Dell’Agnello reduce da un biennio intenso a Caserta. Il nuovo roster dell’Enel si presenta completamente riverniciato o quasi: rispetto all’ultima annata i ‘sopravvissuti’ sono le ali Marco Cardillo e Daniel Donzelli e la guardia slovena blasé Mesicek. Dal campionato italiano il g.m. Alessandro Giuliani ha pescato l’ala serba Milenko Tepic (da Capo d’Orlando), il playmaker Marco Giuri (ex Caserta) e il lungo Matteo Canavesi (da Varese); i nuovi USA sono invece il playmaker Anthony Barber (classe 1994), la guardia Scott Suggs (1989) e l’ala Brian Randle (1995). A completare il rimpasto il pivot nigeriano Obinna Oleka (classe 1993), il play-guardia bulgaro Georgi Sirakov (1992) e il lungo haitiano Cady Lalanne (1992).

QUI TORINO

Anche la Fiat spera di raggiungere i playoff dopo un’annata un po’ al di sotto delle aspettative, conclusa all’undicesimo posto con 26 punti e condizionata anche da qualche infortunio di troppo. L’arrivo di Luca Banchi è la prima garanzia: il tecnico di Grosseto sa come si vince in Italia avendo conquistato due scudetti (Siena 2013 e Milano 2014) e 1 Coppa Italia (Siena 2013). 5 i giocatori confermati dall’anno scorso: i playmaker Davide Parente e Peppe Poeta, le ali Deron Washington e David Okeke e il centro Valerio Mazzola. Il colpo più ‘rumoroso del mercato estivo è stato l’ultimo in ordine di tempo: quello della guardia slovena Sasha Vujacic che in Italia ha già vestito le canotte di Udine (dal 2001 al 2004) e Venezia (nel 2014). Da Capo d’Orlando ecco l’ala Antonio Iannuzzi, reduce da un’ottima stagione in Sicilia, mentre i nuovi stranieri sono il playmaker Maurice Garrett (USA classe 1988), la guardia Andre Jones (naturalizzato slovacco, 1990), la guardia-ala Lamar Patterson (USA, 1991), l’ala inglese Quinton Stephens (1995) e il pivot nigeriano Trevor Mbakwe (1989). Quest’ultimo è una vecchia conoscenza del campionato italiano, avendo raggiunto le semifinali scudetto con la Virtus Roma nella stagione 2013-2014.

