Casale Monferrato Siena/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2, oggi)

Diretta Casale Monferrato-Siena (LAPRESSE)

Casale Monferrato Siena è una partita in programma per la prima giornata del nuovo campionato di basket di Serie A2: appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre 2017, presso il PalaFerraris della città piemontese. La Serie A2 conferma la divisione in due gironi per la propria stagione regolare, come l’anno scorso Est e Ovest. Naturalmente, in base alla collocazione geografica di Casale Monferrato e Siena, le squadre piemontese e toscana sono state inserite nel girone Ovest. Ricordiamo la composizione di questo gruppo, che comprende anche Agrigento, Biella, Cagliari, Latina, Legnano, Napoli, Reggio Calabria, Rieti, Eurobasket Roma, Virtus Roma, Scafati, Tortona, Trapani e Treviglio. Come si può vedere, non mancano le piazze blasonate, a partire naturalmente dalla stessa Siena, che in anni recenti dominava il basket italiano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CASALE SIENA

Casale Monferrato Siena non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia la diretta streaming video sarà garantita su LNP TV Pass, il servizio a pagamento fruibile previa abbonamento (mensile oppure annuale) tramite il sito web ufficiale www.legapallacanestro.com, dove saranno anche disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l’andamento della partita.

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Siamo alla prima giornata della Serie A2 2017-2018, dunque prima di scendere in campo con Casale Monferrato e Siena può essere doveroso ricordare la formula del campionato, che a dire la verità non presenta sostanziali novità rispetto alla scorsa edizione. Le 32 squadre sono divise in due gironi da 16 ciascuno, con gare di andata e ritorno. In base alla classifica finale, le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ogni girone accedono ai playoff incrociati, che determineranno infine un'unica promozione in Serie A, attraverso ottavi incrociati (la prima di ogni girone con l’ottava dell’altro, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta) e poi via con un tabellone ad eliminazione diretta con quarti, semifinale e finale. Le squadre classificate al quattordicesimo e quindicesimo posto di ogni girone accedono ai playout incrociati per una retrocessione in Serie B. Stesso meccanismo dei playoff, ma con due soli turni essendo coinvolte appena quattro squadre. Le ultime di ogni girone retrocedono direttamente in Serie B, mentre le squadre classificate dal nono al tredicesimo posto di ogni girone sono ammesse di diritto alla prossima Serie A2 e termineranno le loro fatiche con l’ultima giornata della stagione regolare.

© Riproduzione Riservata.