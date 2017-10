Cremona-Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Cremona-Olimpia Milano: qui Jordan Theodore, 27 anni, playmaker di Milano naturalizzato macedone (LAPRESSE)

Cremona-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Lorenzo Baldini e Martino Galasso. Il derby lombardo di domenica 1 ottobre è una delle partite in programma per la 1^giornata del campionato di basket Lega A 2017-2018, che prende il via nel week-end; appuntamento al PalaRadi di Cremona, palla a due ore 17:00. Cremona è rimasta nella massima categoria nonostante la retrocessione della stagione scorsa: il successivo fallimento di Caserta ha consentito il ripescaggio della Vanoli che ha scelto come nuovo allenatore Meo Sacchetti, il quale sarà anche ct della Nazionale maggiore. L’Olimpia Milano è fresca di Supercoppa Italiana, la seconda della sua storia, e spera quest’anno di rimettere le mani sullo scudetto: anche per i biancorossi cambio in panchina, con Simone Pianigiani a rimpiazzare Jasmin Repesa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE MILANO CREMONA

Cremona-Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99).

QUI CREMONA

Dopo un 2016-2017 all’insegna della sofferenza, culminata con la retrocessione in A2 poi cancellata, la Vanoli punta anzitutto ad una salvezza il più tranquilla possibile. D’altra parte, l’ingaggio di coach Meo Sacchetti sembra alludere a qualche speranza in più da parte della proprietà, che spera di tornare a divertire i tifosi con il gioco a tutta velocità del tecnico pugliese. Che ha voluto coinvolgere due suoi uomini di fiducia quali i cugini Diener: curioso in particolare il ritorno del playmaker Travis, reduce da 3 stagioni d’inattività mentre la guardia Drake, più anziano di un anno (36 anni da compiere a dicembre), arriva da una positiva stagione a Capo d’Orlando. Cremona ha richiamato l’ala Giulio Gazzotti, cresciuto nelle giovanili e nell'ultimo biennio a Pesaro, mentre dall’estero sono arrivati gli statunitensi Elijah Johnson (guardia classe 1990), Kelvin Martin (ala, 1989), Landon Milbourne (ala, 1987) ed Henry Sims (pivot, 1990); a rimpolpare la pattuglia italiana ecco invece Giampaolo Ricci, ala di 26 anni, la guardia Marco Portannese (28 anni, l’anno scorso a Verona in A2) e il playmaker classe 1993 Michele Ruzzier arrivato da Venezia.

QUI OLIMPIA MILANO

Nel week-end di Supercoppa l’Olimpia ha scoperto il suo nuovo playmaker: il ventisettenne Jordan Theodore ha disputato due partite eccellenti, in particolare la finale in cui è stato MVP con 29 punti. Bene anche Andrew Goudelock, arrivato dal Maccabi Tel Aviv e nuova attrazione principale dell’attacco milanese: per il ‘Mini Mamba’ 24 punti in semifinale ed altri 14 nella finale contro Venezia, giocata con qualche linea di febbre. Per la prima di campionato contro Cremona rimane in dubbio Marco Cusin: il pivot della Nazionale ha rimediato una forte contusione in Supercoppa e potrebbe rimanere precauzionalmente a riposo, anche se l’infortunio non è apparso di grave entità. Atteso al rientro invece Davide Pascolo, che ha dovuto rinunciare agli ultimi Europei per un problema al ginocchio destro: l’ala ex Trento potrebbe rivedersi in campo già al PalaRadi, o al più tardi nella seconda giornata contro Varese (domenica 8 ottobre ore 20:45). Quanto alle esclusioni per turnover gli indiziati sono Zoran Dragic, ancora convalescente, poi Kalnietis e il lungo Tarczewski che sono rimasti fuori lo scorso week-end, ma naturalmente non sono da escludere scelte differenti. Sicuramente out invece il centro USA Patric Young, in fase di recupero dopo l’infortunio ai legamenti di un ginocchio patito la stagione scorsa.

