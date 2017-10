Napoli Leonis Roma/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket A2 Ovest)

Diretta Napoli Leonis Roma, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Napoli-Leonis Roma apre la stagione di basket A2 2017-2018 per le due squadre: siamo nel girone Ovest e si gioca alle ore 18 di domenica 1 ottobre. Una partita tra due squadre che come obiettivo non possono che avere la salvezza, anche se ovviamente nel corso della stagione potranno provare a infilarsi in una logica di playoff; si tratta comunque di una partita che mette di fronte piazze storiche, pur se le società che si sfidano oggi non sono quelle che hanno segnato le tappe più importanti delle due metropoli. E’ comunque un derby del Sud, e tanto basta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE NAPOLI ROMA

Napoli-Leonis Roma non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire questa sfida; le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, saranno invece consultabili sul sito ufficiale della lega, all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI NAPOLI

La squadra partenopea torna a giocare in A2 dopo la straordinaria promozione di Montecatini, ottenuta con la vittoria contro Bergamo nella Final Four; ora come detto punta innanzitutto a confermare la categoria, sapendo che tanti tifosi “nostalgici” dello scorso decennio confidano nel Cuore per far tornare il grande basket in città. Per tornare a giocare la semifinale scudetto tuttavia bisognerà aspettare e procedere per gradi: intanto rispetto allo scorso anno sono cambiate alcune cose. A cominciare dall’eroe della promozione, quel Njegos Visnjic che nelle dieci partite dei playoff aveva tenuto una media di 18,7 punti e 9,6 rimbalzi tirando con il 63% da 2 punti e infilando 31 punti nella partita decisiva; la prima punta dell’attacco diventa così Stefan Nikolic che è stato confermato, mentre il nuovo arrivo Kerry Carter dovrà provare a inserirsi da subito nei meccanismi della squadra così come il centro croato Hrvoje Vujcic cui verranno dati tanti palloni da giocare sotto canestro.

QUI ROMA

L’Eurobasket riparte dal decimo posto dell’anno scorso: 14-16 il record e playoff mancati per un soffio, ma con la grande soddisfazione di aver battuto la Virtus in uno dei derby. In questa stagione ovviamente si parte con l’idea di fare il passo in più e provare a prendersi la post season; confermato in panchina Davide Bonora, si punta soprattutto sulla conferma di Michael Deloach che l’anno scorso aveva contribuito alla causa con 17,2 punti e 5,8 rimbalzi e che ormai gioca in Italia da parecchio tempo. L’altro americano è DeShawn Sims: l’anno scorso ha dominato con la maglia di Rieti (20.2 punti con il 49% dal perimetro, 5,9 rimbalzi): i due possono andare a formare una coppia di sicuro impatto, ma purtroppo non basterà soltanto questo per garantire alla Leonis un posto nei playoff. Sia come sia, anche in questo caso il principale obiettivo resta quello di centrare la salvezza, magari arrivare davanti alla Virtus e poi provare a valutare se ci saranno margini per chiudere anche con una post season.

