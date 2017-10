Pesaro-Brescia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Pesaro-Brescia (LAPRESSE)

Pesaro-Brescia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicino e Dario Morelli. La partita di basket si gioca domenica 1 ottobre 2017 alla Adriatic Arena di Pesaro, ed è valida per la prima giornata del nuovo campionato di Lega A: palla a due in programma alle ore 18:15. Per entrambe le squadre il primo obiettivo stagionale si può identificare nella salvezza: Pesaro in particolare spera di non ripetere le tribolazioni dell’anno scorso, in cui ufficializzò il verdetto solo alla penultima giornata. Brescia invece è reduce da un’ottima stagione da neopromossa, conclusa con il decimo posto a quota 26 punti, e punta a ripetere tale risultato per poi magari provare ad alzare l’asticella delle ambizioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE PESARO BRESCIA

Pesaro-Brescia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99).

QUI PESARO

Roster profondamente rinnovato per la Victoria Libertas che ha confermato la guardia Marco Ceron e riformato l’ala Brandon Solazzi, cresciuto nelle giovanili del club e l’anno scorso a Pistoia. Dei tanti nuovi acquisti però uno ha già salutato il gruppo: l’ala Zack Irving, classe 1994 proveniente dall’università di Ann Arbor nel Michigan, ha annunciato il suo ritorno negli States per motivi personali definiti ‘incomprensibili’ dal comunicato ufficiale della Vuelle. Contestualmente il giocatore si è scusato per il disagio provocato, dal canto suo la società si è mossa per trovare un sostituto ed uno degli indiziati è LaQuinton Ross, già protagonista a Pesaro nella stagione 2014-2015 (17,1 punti di media fondamentali per la salvezza). Nel frattempo coach Spiro Leka, confermato dopo il subentro dell’anno scorso, sta cercando di amalgamare al meglio il nuovo gruppo e i gli altri volti nuovi: oltre agli italiani Andrea Ancellotti (ala classe 1988, da Treviso) e Diego Monaldi (guardia del ’93, ex Sassari) anche il pivot nigeriano Manuel Omegbo (classe 1995), il suo pariruolo e coetaneo USA Eric Mika e le guardie Dallas Moore (USA classe 1994) e Pablo Bertone (argentino del ’90).

QUI BRESCIA

Meno novità nel rosette della Germani Basket, che come Pesaro ha confermato l’allenatore ovvero Andrea Diana, capace di portare la squadra in Lega a e poi vicina ai playoff nell’arco di due annate. Al 2017-2018 Brescia chiede un’altra salvezza e se possibile qualcosa di più: in questa direzione vanno le importanti conferme dei fratelli Vitali, il playmaker Luca e la guardia Michele, delle guardie Lee Moore e Franko Bushati e delle ali David Moss e Marcus Landry. Quest’ultimo sarà particolarmente atteso dai tifosi biancoblu, dopo i titoli di capocannoniere ed MVP nell’ultima stagione regolare. Interessanti anche i ritocchi a cominciare da Brian Sacchetti, tuttofare d’esperienza che ha scelto la Leonessa dopo una vita (7 stagioni) a Sassari. Il nuovo pivot è invece Dario Hunt, ottimo rimbalzista già visto in Italia con le canotte di Capo d’Orlando (2014-2015) e Caserta (2015-2016); in più sono arrivati alla corte di coach Diana anche il play Andrea Traini (classe 1992) e l’ala Abdel Fall (1991), entrambi ex Udinese.

© Riproduzione Riservata.