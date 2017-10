Risultati Basket Serie A/ Classifica aggiornata, diretta live score (1^ giornata, oggi)

Basket Serie A: la Reyer Venezia apre la difesa del titolo (Foto LaPresse)

Il campionato di basket Serie A 2017-2018 si è aperto con la clamorosa vittoria dell’Aquila Trento sulla Virtus Bologna: clamorosa perchè la finalista della scorsa stagione era sotto di 18 punti con circa 12 minuti da giocare, prima di compiere una grande rimonta e ottenere la prima vittoria stagionale. Tra oggi e domani si chiude la prima giornata: alle ore 12 c’è l’anticipo Brindisi-Torino, alle ore 17 via a Cremona-Milano e poi alle ore 18:15 abbiamo Sassari-Cantù e Pesaro-Brescia; alle ore 20:45 si gioca Varese-Venezia, mentre domani alle ore 20:45 avremo il posticipo Avellino-Reggio Emilia. Giovedì alle ore 20:30 si conclude la giornata con Capo d’Orlando-Pistoia.

SI RIPARTE

La stagione si apre con la Reyer Venezia che difende il titolo vinto in primavera: la prima è sullo storico campo di Varese, squadra rinnovata e con ambizioni da playoff dopo una serie di stagioni in chiaroscuro. Attesa al varco naturalmente l’Olimpia Milano, che si è presa il primo trofeo (la Supercoppa) e ancora una volta parte con i favori del pronostico, quasi obbligata a vincere nonostante un roster modificato e un nuovo allenatore, quel Simone Pianigiani che si rimette in discussione dopo aver vinto a ripetizione con Siena (e dopo il titolo a Gerusalemme). Hanno speranze di arrivare allo scudetto squadre come Trento - che ha di fatto confermato tutti - ma anche la Scandone Avellino che ha subito un big match contro una rivale diretta, quella Reggio Emilia che l’anno scorso ha leggermente deluso. Capo d’Orlando e Pistoia sono attese a confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultima stagione.

LE OUTSIDER

Ha perso all’esordio, ma la Virtus Bologna ha fatto vedere di potersela giocare per i piani alti: il quintetto vale le prime posizioni, quello che manca è forse una panchina profonda e infatti la prima di campionato ha confermato quanto si era visto nelle amichevoli, ovvero che questa squadra accusa cali strutturali e fisici nei secondi tempi delle partite. Attenzione anche a Torino, che ha chiamato Luca Banchi in panchina e ha grandi progetti; c’è poi Cremona, ripescata per l’esclusione di Caserta ma già ambiziosa con Meo Sacchetti - che allenerà anche la Nazionale - e un roster profondo. Cancellare l’anno scorso è la priorità della Vanoli, che però sa di potersi trovare a lottare per la salvezza. In questo senso sperano di fare meglio Pesaro e magari anche Brindisi, mentre come detto Varese deve provare a eliminare le false partenze perchè nei gironi di ritorno ha sempre fatto bene.

BASKET SERIE A, 1^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Trento-Virtus Bologna 78-74 (Shields 19, Behanan 17+7 rimbalzi, Silins 11; Aradori 21, A. Gentile 15+6 rimbalzi, Umeh 12, Lafayette 12)

ore 12:00 Brindisi-Torino

ore 17:00 Cremona-Olimpia Milano

ore 18:15 Sassari-Cantù

ore 18:15 Pesaro-Brescia

ore 20:45 Varese-Venezia

Lunedì 2 ottobre

ore 20:45 Avellino-Reggio Emilia

Giovedì 5 ottobre

ore 20:30 Capo d’Orlando-Pistoia

CLASSIFICA BASKET SERIE A

Trento* 2

Avellino 0

Brescia 0

Brindisi 0

Cantù 0

Capo d'Orlando 0

Cremona 0

Milano 0

Pesaro 0

Pistoia 0

Reggio Emilia 0

Sassari 0

Torino 0

Varese 0

Venezia 0

Virtus Bologna* 0

© Riproduzione Riservata.