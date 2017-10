Sassari-Cantù/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Sassari-Cantù: qui il croato Rok Stipcevic, 31 anni, playmaker di Sassari (LAPRESSE)

Sassari-Cantù sarà diretta dagli arbitri Gianluca Sardella, Gabriele Bettini e Mauro Belfiore: palla a due alle ore 18:15 di domenica 1 ottobre 2017. Banco di Sardegna e Red October si affrontano al PalaSerradimigni per la prima giornata del nuovo campionato di basket, aperto ieri dall’anticipo tra Aquila Trento e Virtus Bologna. Dopo i quarti playoff della passata stagione Sassari punta ancora alla postseason, mentre gli obiettivi di Cantù appaiono ancora poco chiari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE SASSARI CANTU'

Sassari-Cantù non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99.

QUI SASSARI

Per la seconda stagione consecutiva, la Dinamo sarà impegnata anche in Champions League: il sorteggio ha inserito i sardi nel gruppo a insieme ai tedeschi dell’Oldenburg, gli israeliani dell’Hapoel Holon, i russi dell’Enisey Krasnojarks, gli spagnoli del Murcia e i francesi del Monaco, più altre due squadre che emergeranno dal terzo turno preliminare; nei quattro gironi da 8 squadre ciascuno le prime 4 accederanno alle Last 32, mentre quinta e sesta scivoleranno nel tabellone della FIBA Europe Cup. Sassari è ripartita dal general manager ed allenatore Federico Pasquini, che l’anno scorso ha condotto la squadra al quinto posto in campionato e ai quarti di Champions League. Quanto al parco giocatori i confermati rispetto all’anno scorso sono Jack Devecchi e Rok Stipcevic, mentre il playmaker Marco Spissl è tornato alla base dopo l’ultimo prestito alla Virtus Bologna, con cui ha conquistato da protagonista la promozione in Lega A. I nuovi stranieri rispondono ai nomi di Darko Planinic (pivot croato, classe 1990), Shawn Jones (pivot naturalizzato kosovaro, ’92 ad Avellino nel finale dell’ultima stagione), Dyshawn Pierre (ala canadese, 1993), Levi Randolph (guardia, 1992, anche lui dalla Scandone), Scott Bamforth (guardia naturalizzata kosovara, classe 1989) e William Hatcher (playmaker USA dell’84). Tutti giocatori che dovrebbero garantire a Sassari una buona competitività sul doppio fronte. in più è arrivato da Reggio Emilia Achille Polonara, già in ottima evidenza (23 punti) nella semifinale di Supercoppa persa sabato scorso contro i campioni d’Italia di Venezia (86-79).

QUI CANTU’

L’estate della Red October ha mantenuto i toni rivoluzionari della gestione Gerasimenko: gli screzi tra il patron biancoblu e Charlie Recalcati, tornato a marzo a furor di popolo, hanno portato all’esonero del coach che è stato rimpiazzato dall’ucraino Kyryll Bol’sakov, già in panchina l’anno scorso prima come assistente di Kurtinaitis e poi in primis. Il roster allestito si presenta interessante: sopravvissuti dal 2016-2017 sono due ovvero David Cournooh e Salvatore Carrillo, mentre l’ala Giacomo Maspero ha fatto rientro dopo due annate a Recanati. Tre le novità italiane che miscelano esperienza e sostanza sotto canestro: Andrea Crosariol, Davide Raucci e Christian Burns, che a settembre ha preso parte agli Europei con la Nazionale di Messina. Tra i nuovi stranieri spicca Randy Culpepper, playmaker di 28 anni reduce da due stagioni in Turchia con Besiktas e Balikesir; oltre a lui sono sbarcati in Brianza il play Jaime Smith (USA classe 1989), le guardie Jeremy Chappel (USA, 1987) e Michael Qualls (USA, 1994), entrambi spendibili anche nel ruolo di ala piccola e il lungo Charles Thomas (USA del 1986). Squadra quindi esperta, con solo 3 elementi nati dopo il 1990, che spera di assicurarsi la salvezza quanto prima per poter puntare a traguardi più ambiziosi.

© Riproduzione Riservata.