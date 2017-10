Varese-Venezia/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket Lega A, 1^giornata)

Diretta Varese-Venezia: qui l'antiguano Norvel Pelle, 24 anni, pivot di Varese (LAPRESSE)

Varese-Venezia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Christian Borgo. La partita di basket va in scena nella serata di domenica 1 ottobre 2017, palla a due ore 20:45, al PALA2A di Varese: i padroni di casa della Openjobmetis e i campioni in carica di Venezia si affrontano nella prima giornata del nuovo campionato di Lega A. Quest’anno Varese cercherà di tornare ai playoff dopo 4 stagioni d’astinenza, mentre il primo obiettivo di Venezia sarà confermarsi nell’élite del basket nazionale e difendere con unghie e denti il titolo conquistato a giugno.

VARESE VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Varese-Venezia sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 227 dello Sky Box e 57 del digitale terrestre: collegamento con il PALA2A dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it, alla sezione ‘Dirette’. Varese-Venezia sarà trasmessa in diretta streaming video anche su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99).

QUI VARESE

Decimo, undicesimo, nono e dodicesimo posto in Lega A: questi i piazzamenti di Varese negli ultimi 4 campionati. Se da un lato la salvezza non è quasi mai stata in discussione, d’altra parte i biancorossi hanno il dovere di puntare almeno un po’ più in alto. Anche quest’estate, il club di piazza Montegrappa si è barcamenato con un budget non straordinario: un primo passo per la costruzione della nuova squadra era stato ufficializzato già in primavera, con l’annunciata conferma di coach Attilio Caja che ha ottenuto buoni risultati dopo aver rimpiazzato Paolo Moretti. Assieme al tecnico pavese sono rimasti in squadra tre giocatori: il pivot di Antigua Norvel Pelle, l’ala Giancarlo Ferrero e la guardia serbo Aleska Avramovic. In più è tornata l’ala nigeriana Stanley Okoye, già a Masnago nella stagione 2014-2015 e poi passato per Matera, Trapani e Udine. Dalla LegaDue è arrivato anche l’ala Damian Hollis, classe 1988 che ormai conosce bene il basket italiano avendo già indossato le canotte di Biella (2013-2014), Cantù (2014-2015) e Brescia (2015-2016). L’asse play-pivot è stato riverniciato con gli statunitensi Tyler Cain e Cameron Wells, a completare il pacchetto USA la guardia Antabia Waller.

QUI VENEZIA

Dopo l’esaltante scudetto della stagione scorsa, Venezia è ripartita da coach Walter De Raffaele e da un pugno di ‘fedeli’: MarQuez Haynes, Hrvoje Peric, Michael Bramos, Stefano Tonut e l’eterno Tomas Ress. Per rinforzare il roster la società ha pescato soprattutto dal campionato italiano ingaggiando il playmaker Andrea De Nicolao (ex Reggio Emilia), le guardie Dominique Johnson -proveniente proprio da Varese-, Michael Jenkins (da Cremona) e Bruno Cerella (ex Milano) e i lunghi Paul Biligha (da Cremona) e Mitchell Watt (ultima stagione a Caserta). Il ventenne Riccardo Bolpin, play-guardia cresciuto nelle giovanili, è rientrato dopo i prestiti ad Agropoli e Recanati, mentre i volti nuovi dall’estero sono quelli del lituano Gediminas Orelik (ala classe 1990) e del ceco Tomas Kyzlink (ala del ’93). Venezia ha quindi costruito un roster lungo che le permetta di reggere il doppio fronte campionato-Champions League: nel gruppo C della coppa gli avversari saranno i francesi dello Strasburgo, i greci dell’AEK Atene, i turchi del Banvit Bandirma, gli sloveni dell’Union Olimpija, i tedeschi del Bayreuth più 2 squadre dal terzo turno preliminare (al termine della prima fase le prime 4 si qualificheranno alle Last 32, quinta e sta scivoleranno in Eurocup mentre sesta e settima saranno eliminate). Nell’esordio stagionale in Supercoppa, la Reyer ha superato la semifinale con Sassari (86-79, 21 punti di Peric) cedendo poi in finale all’Olimpia Milano (82-77, 14 a testa per Bramos e Jenkins).

© Riproduzione Riservata.