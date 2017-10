Venezia Banvit/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Venezia-Banvit (LAPRESSE)

Venezia Banvit è una delle partite della Champions League di basket in programma martedì 10 ottobre 2017: appuntamento al Palasport Taliercio dalle ore 20:30, le due squadre scendono in campo per la prima giornata del Gruppo C. Il girone comprende anche i francesi dello Strasburgo, i greci dell’AEK Atene, gli sloveni dell’Union Olimpija, i tedeschi del Bayeruth, gli spagnoli dell’Estudiantes e i polacchi del Rosa Radom. La Reyer di coach Walter De Raffaele disputerà in casa anche la seconda partita di Champions League, che si terrà martedì 17 ottobre contro l’AEK Atene sempre alle 20:30.

VENEZIA-BANVIT DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di basket tra Venezia e Banvit sarà trasmessa in diretta tv dal canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: collegamento con il Taliercio dalle ore 20:20 e telecronaca dalle 20:30; diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it. Diretta in streaming video del match anche su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Venezia affronta la sua prima Champions League da campione d’Italia, dopo lo splendido scudetto conquistato la stagione scorsa: il primo ostacolo sono i turchi del Banvit Bandirma, squadra allenata dal macedone Saso Filipovski che nel 2011 è passato anche dalla Virtus Roma. Nel nuovo torneo di Lega A Venezia ha cominciato bene, vincendo entrambe la partite disputate: meno problematico il successo di Varese (62-80 al debutto) mentre la sfida di domenica contro Trento, la finalista dell’ultimo campionato, ha tenuto il pubblico del Taliercio con il fiato sospeso fino all’ultimo. Dopo un primo quarto di sofferenza, concluso sotto di 9 lunghezze sul 14-23, la Reyer si è ripresa ricucendo lo strappo fino al -4 dell’intervallo lungo (38-42). Il terzo periodo è stato quello del sorpasso grazie ad un parziale da 25 punti a 20, per il 63-62 del 30’, mentre gli ultimi 10 minuti sono stati un susseguirsi di botte e risposte: per i tricolori il canestro decisivo ha portato la firma di Gediminas Orelik, mentre la replica del trentino Forray ha trovato il fondo della retina ma non in tempo utile, come prontamente ravvisato dall’istante replay. 79-78 per Venezia che si affaccia quindi serenamente all’esordio di coppa: ricordiamo che la fase della Champions League comprenderà 14 giornate, al termine delle quali le prime 4 in classifica proseguiranno con le Last 32; quinta e sesta proseguiranno il cammino in FIBA Europe Cup, mentre sesta e settima andranno incontro all’eliminazione. Situazione infermeria: assente l’ala ceca Tomas Kyzlink, rientrato in patria già settimana scorsa per curarsi da un infortunio muscolare; ai box anche Stefano Tonut che sta recuperando dopo l’operazione alla schiena di inizio settembre.

