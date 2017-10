Besiktas-Avellino/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Besiktas-Avellino: qui lo statunitense Maarten Leunen, 32 anni, ala di Avellino (LAPRESSE)

Besiktas-Avellino va in scena mercoledì 11 ottobre 2017 alle ore 18:30, nella Besiktas Akatlar Arena di Istanbul, ed è valida per la prima giornata della Champions League di basket. La Sidigas di coach Stefano Sacripanti è inserita nel Gruppo D della competizione: le altre avversarie sono CEZ Nymburk (dalla Repubblica Ceca), Aris Salonicco (Grecia), Ostenda (Belgio), Zielona Gora (Polonia), Nanterre (Francia) e Telekom Bonn (Germania). Nel prossimo turno Avellino giocherà in trasferta contro i francesi del Nanterre, dalle ore 20:30 di mercoledì 18 ottobre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La partita di basket tra Besiktas e Avellino non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano. Diretta in streaming video sul sito internet www.livebasketball.tv, che offre la possibilità di seguire in tempo reale diverse competizioni tra cui la Champions League; per accedere ai contenuti del portale è necessario sottoscrivere un abbonamento tra quelli proposti. Diretta in streaming video anche su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Una vittoria e una sconfitta per Avellino, nella prime due giornate del campionato italiano. Nel debutto la Sidigas ha avuto la meglio su Reggio Emilia tra le mura amiche del PalaDelMauro, prevalendo con il punteggio di 66-62. Nell’ultimo week-end invece i ragazzi di coach Sacripanti sono caduti sull’insidioso parquet di Brescia, al termine di una partita rimasta veramente in equilibrio solo per un quarto, quello d’apertura. Dopo aver concluso i primi 10’ avanti di 6 (20-26), Avellino ha subito un parzialone di 29 punti a 18 prima dell’intervallo; il copione della ripresa ha più o meno ricalcato quello del primo tempo, con un terzo quarto punto a punto (21 Brescia e 20 Avellino, per il 70-64 del 30’) ed un ultimo periodo dominato dai padroni di casa, che ne hanno messi altri 26 prendendo definitivamente il largo (96-75 il punteggio finale). Archiviato il ko del PalaGeorge, la Scandone si concentra sulla Champions League che la vede inserita in un girone competitivo: i primi avversari son i turchi del Besiktas allenati da Uruk Sarica, secondi nell’ultimo campionato nazionale. All’Akatlar Arena dovrebbe scendere in campo anche Kyrylo Fesenko: il pivot ucraino di Avellino non è ancora al cento per cento fisicamente, per i recenti problemi al ginocchio sinistro, ma ha giocato 13 minuti (con 5 punti ed altrettanti ribalzi a referto) nella sconfitta di domenica contro Brescia; presumibilmente coach Sacripanti proverà ad impiegarlo più a lungo nella prima sfida europea, altrimenti pronti Ndiaye e Zerini a dividersi i minuti da numero 5. Tutti gli altri giocatori sono a disposizione, eccezion fatta per l’altro pivot Shale Lawal che si sta curando negli USA e rientrerà in inverno.

