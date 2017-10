Buducnost Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Buducnost Reggio Emilia, Eurocup (Foto LaPresse)

Buducnost Reggio Emilia, alle ore 19 di mercoledì 11 ottobre, rappresenta l’esordio della Grissin Bon in Eurocup 2017-2018: siamo nel girone B della regular season e le due squadre scendono in campo a Podgorica per sfidarsi nel primo di dieci turni che caratterizzeranno la prima fase. Inserite nello stesso gruppo ci sono anche Galatasaray e Bayern Monaco (che si affrontano in contemporanea), Lietkabelis Panevezys e Hapoel Gerusalemme. Una sorta di girone di ferro, che Reggio Emilia dovrà stare attenta a non sottovalutare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Buducnost Reggio Emilia non sarà trasmessa in diretta tv e dunque la partita di Podgorica non si potrà seguire nemmeno in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo, potrete accedere al sito ufficiale della manifestazione che è www.eurocupbasketball.com. Inoltre ricordiamo l’account twitter ufficiale della Pallacanestro Reggiana, su @PallacReggiana.

QUI BUDUCNOST

Il Buducnost è una squadra sicuramente da non sottovalutare: allenata da Aleksandar Dzikic, serbo classe 1971, ha nel suo roster una vecchia conoscenza come Kyle Gibson, che oggi ha 30 anni e che per due stagioni ha giocato anche in Italia vestendo le maglie di Pistoia e Roma. Si tratta dell’unico americano in un gruppo che è totalmente costruito su montenegrini o comunque balcanici: c’è per esempio la guardia serba Nemanja Gordic, anche lui a Roma (per due anni) e poi protagonista nel Partizan Belgrado e nel Cedevita Zagabria, tornato lo scorso anno nella società con cui era cresciuto e dove aveva giocato per cinque stagioni tra il 2005 e il 2010. L’altro straniero è Kyle Landry, centro canadese: trentunenne che nella sua carriera ha giocato anche con lo Zenit San Pietroburgo, e che dichiaratosi eleggibile per il draft NBA 2008 (dopo aver completato i quattro anni con Northern Arizona) non è stato scelto da alcuna franchigia.

QUI REGGIO EMILIA

La Grissin Bon ha iniziato malissimo la stagione: due sconfitte in campionato, maturate contro Avellino e Pesaro. Se perdere al PalaDelMauro ci poteva sostanzialmente stare, la sconfitta interna contro la Vuelle fa male perchè arrivata subendo una rimonta e un parziale di 21-30 nel quarto periodo. Non sono bastati i 24 punti di Amedeo Della Valle, attualmente miglior realizzatore con 17 punti di media, nè i 17 di Riccardo Cervi (13,5) e di Garrett Nevels, uno dei volti nuovi. La sensazione è che per rimanere ad alto livello la Reggiana dovrà sgomitare: dopo le due finali scudetto consecutive la squadra ha perso smalto, l’anno scorso ha pagato i tanti infortuni e non si è ripetuta mentre in questa stagione ha perso giocatori importanti come Pietro Aradori e Achille Polonara, che hanno scelto altri lidi (rispettivamente Virtus Bologna e Sassari). Bisognerà dimostrare di aver assorbito bene la rivoluzione: rispetto all’anno scorso sono rimasti solo Cervi e Della Valle, gli altri sono tutti nuovi.

