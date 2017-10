Cedevita Torino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Cedevita Torino, Eurocup (Foto LaPresse)

Cedevita Zagabria Torino va in scena alle ore 19:45 di mercoledì 11 ottobre presso il Kosarkaski Centar, intitolato alla leggenda mai dimenticata Drazen Petrovic: per la squadra piemontese inizia il cammino di Eurocup 2017-2018, la Fiat è inserita nel girone A in compagnia, oltre che dei croati, di Morabanc Andorra, Unics Kazan, Levallois e Darussafaka Dogus. Se c’erano dubbi circa la competitività della manifestazione, basta dare uno sguardo ai nomi che compongono non solo questo gruppo, ma anche gli altri: il livello è alto, e dunque Torino dovrà provare fin da subito a essere incisiva e prendersi vittorie importanti, ricordando che la qualificazione al prossimo turno è riservata alle prime quattro di ciascun girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cedevita Torino non sarà trasmessa in diretta tv e dunque la partita di Podgorica non si potrà seguire nemmeno in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete accedere al sito ufficiale della manifestazione che è www.eurocupbasketball.com. Inoltre ricordiamo l’account twitter ufficiale della Pallacanestro Torino, su @FiatTorinoAux.

QUI CEDEVITA

Il Cedevita Zagabria è una squadra che anche in epoca recente ha giocato l’Eurolega, e dunque è comunque una realtà di grande livello nel basket europeo. A condurre le danze in cabina di regia quel Roko Ukic che in Italia ha giocato a lungo, vestendo le maglie di Roma, Varese e Cantù tra le altre e che è sempre stato un elemento portante della nazionale croata. L’asse play-centro è completato da Andrija Stipanovic: naturalizzato bosniaco, lo abbiamo visto a Caserta e Cremona tra il 2011 e il 2013. Gli americani sono Will Cherry, Kevin Murphy e Demetris Nichols: due guardie e un’ala piccola (che può giocare anche come 4 all’occorrenza), per l’allenatore Jure Zdovc è chiaro l’intento di avere atletismo sugli esterni. Il Cedevita domina da anni in Croazia: ha vinto quattro campionati e quattro Coppe consecutive, mettendo in bacheca anche due Supercoppe. Una squadra assolutamente da non sottovalutare: anzi, vista l’esperienza europea è sicuramente lei la favorita nella partita di questa sera.

QUI TORINO

Che il progetto di Torino fosse solido e ambizioso lo avevamo capito dall’estate; le prime due partite di campionato ce lo hanno confermato, perchè l’Auxilium ha prima vinto a Brindisi e poi si è imposta al PalaRuffini contro Sassari, volando a punteggio pieno. Per Luca Banchi subito ottime indicazioni: la squadra segna 84,5 punti per gara tirando con il 38% dal perimetro, può magari fare meglio a rimbalzo ma ha una media di 19,5 canestri assistiti a incontro. Tra i singoli spicca Sasha Vujacic, che ha 16,5 punti per gara con 3,5 rimbalzi e 2,5 assist e guida la classifica dei marcatori della squadra, nella quale anche Trevor Mbakwe (13,5 punti e 8 rimbalzi) e Lamar Patterson (12,5 punti e 6 rimbalzi) stanno decisamente facendo bene. La Fiat Torino ha perso in estate un giocatore importante come DJ White, ma lo ha degnamente sostituito; l’obiettivo è quello di arrivare ai playoff senza se e senza ma, mentre in Eurocup si proverà se non altro a superare il primo girone.

