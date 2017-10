Sassari-Pinar/ Diretta streaming video raiplay.it, orario, risultato live (basket, Champions League)

Diretta Sassari-Pinar (LAPRESSE)

Sassari-Pinar è una delle partite di Basketball Champions League in programma mercoledì 11 ottobre 2017: la sfida si gioca al PalaSerradimigni dalle ore 20:30 ed è valida per la prima giornata del Gruppo A. Di cui fanno parte anche i tedeschi dell’Oldenburg, gli israeliani dell’Hapoel Holon, i russi dell’Enisey Krasnoyarsk, gli spagnoli del Murcia, i francesi del Monaco e i lituani della Juventus Utena. Per la Dinamo il prossimo avversario di coppa saranno i tedeschi dell’Oldenburg, ancora in casa.

DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA SASSARI-PINAR

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (CHAMPIONS LEAGUE)

La sfida della Basketball Champions League tra Dinamo Sassari e Pinar Karsiyaka sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale numero 57 del digitale terrestre e 227 dello Sky Box: collegamento dalle ore 20:25 e telecronaca dalle 20:30; diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it. Sassari-Penar sarà trasmessa in diretta streaming video anche su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.championsleague.basketball, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

LA SITUAZIONE

Debutto fuori dai confini nazionali per Sassari che già l’anno scorso ha partecipato alla Basketball Champions League, fermandosi ai quarti di finale contro il Monaco che ritroverà in questo Gruppo A. Per la Dinamo l’obiettivo di coppa è classificarsi tra le prime quattro, che al termine della prima fase accederanno alle Last 32; con il quinto o il sesto posto l’avventura europea dei sardi proseguirebbe in FIBA Europe Cup, mentre in caso di settimo o di ottavo posto la squadra allenata da Federico Pasquini sarebbe eliminata. Le prime due giornate di campionato, per quanto ancora poco indicative, hanno registrato un bel successo ai danni di Cantù (94-80 il risultato finale) ed la sconfitta di sabato sull’insidioso parquet di Torino.

Al PalaRuffini la Dinamo è riuscita, in un modo o nell’altro, a rimanere attaccata nel punteggio ma la continuità offensiva degli avversari ha finito per fare la differenza (97-92 il finale); tra le buone notizie per coach Pasquini un Achille Polonara da 23 punti e i contributi di Levi Randolph (16 punti dopo i 18 del turno d’esordio) e del giovane playmaker Marco Spissu, che ha provato a fare le veci del titolare William Hatcher (indisponibile) infilando 13 punti. Inoltre è tornato in campo Scott Bamforth, guardia di 28 anni che aveva saltato la gara con Cantù causa infortunio: per lui 25 minuti (con 10 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) a testimoniare la ritrovata condizione atletica.

Per quanto riguarda Hatcher: lo stiramento ad un polpaccio pare ormai smaltito, possibile che nella prima di Champions League il trentatreenne USA possa partire dalla panchina e riassaggiare il parquet in corso d’opera. Domenica (15 ottobre) la Dinamo tornerà in campo sempre al PalaSerradimigni per affrontare Reggio Emilia, nel lunch match (ore 12:00) della 3^giornata di campionato.

