Anadolu Efes-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Anadolu Efes-Real Madrid è una delle partite che inaugurano la prima giornata della nuova edizione di Eurolega: si gioca giovedì 12 ottobre 2017 al Sinan Erdem Dome di Istanbul, palla a due in programma alle ore 19:00 (in contemporanea scende in campo anche l’Olimpia Milano, sul parquet del CSKA Mosca). Quest’anno l’Eurolega replica il format introdotto nella passata stagione, con una regular season da 30 giornate e la qualificazione ai playoff per le prime 8 in classifica (popi le Final Four con semifinali e finali).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Anadolu Efes e Real Madrid non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano, ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

QUI ANADOLU EFES

L’anno scorso la squadra turca ha superato la stagione regolare al sesto posto con un record di 17 vittorie e 13 sconfitte, poi però si è arresa nel turno playoff ai futuri finalisti dell’Olympiakos, dopo una serie molto combattuta e risolta solo a gara-5 (l’Anadolu era stato in vantaggio per 2-1). L’Efes è allenato dal croato Velimir Perasovic, e può contare su giocatori molto quotati in Europa come il pivot Bryant Dunston, protagonista anche a Varese nel 2012-2013, e l’estroso playmaker Errick McCollum arrivato dal Galatasaray (è fratello maggiore del CJ dei Portland Trail Blazers). Dal mercato sono stati pescati anche la guardia Ricky Ledo, l’ala forte australiana Brock Motum (alla Virtus Bologna nel 2013-2014), l’ex Olimpia Milano Krunoslav Simon, l’ala slovena Edo Muric, fresco di vittoria agli ultimi Europei, il pivot serbo Vladimir Stimac e il playmaker Josh Adams, classe 1993 l’anno scorso ai russi dell’Avtodor Saratov.

QUI REAL MADRID

Le Merengues devono fare a meno di un giocatore chiave come Sergio Llull: l’MVP dell’ultima Eurolega ha subito un grave infortunio al ginocchio destro (rottura legamento crociato anteriore), che lo ha costretto tra le altre cose a saltare i recenti Europei, e tornerà solo nel 2018. A farne le veci dovranno pensare l’argentino Facundo Campazzo, atteso ad un salto di qualità dopo il biennio in prestito a Murcia, e soprattutto la star emergente del basket continentale ovvero lo sloveno Luka Doncic, il giovanissimo (classe 1999!) playmaker che già l’anno scorso ha offerto lampi di classe cristallina. Tra i volti nuovi da segnalare il playmaker USA Chasson Randle, classe 1993 l’anno scorso anche ai New York Knicks per una ventina di partite, la guardia francese Fabien Causeur, arrivato dal Bamberg di Andrea Trinchieri e il pivot serbo Ognjen Kuzmic; confermati invece i lunghi Gustavo Ayon, Felipe Reyes, Anthony Randolph e Trey Tompkins, le ali Rudy Fernandez e Jonas Maciulis e le guardie Jaycee Carroll e Jeff Taylor. L'anno scorso il Real Madrid si è fermato alle semifinali perdendo contro i futuri campioni del Fenerbahçe (84-75), e poi anche con il CSKA nella finale per il terzo posto (70-94).

