CSKA Mosca Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta CSKA Mosca-Olimpia Milano: qui il serbo Vladimir Micov, 32 anni, ala di Milano (LAPRESSE)

CSKA Mosca-Olimpia Milano apre la stagione europea dell’EA7, che giovedì 12 ottobre 2017 fa visita ai campioni di Russia sul parquet della Megasport Arena: palla a due prevista alle ore 19:00. Per l’Olimpia Milano, che in estate ha cambiato allenatore passando dalle mani di Jasmin Repesa a quelle di Simone Pianigiani, l’obiettivo è quello di centrare la qualificazione al turno successivo (il playoff): per riuscirci le scarpette rosse dovranno concludere la regular season, un vero e proprio campionato con 30 giornate in programma, tra le prime 8 in classifica. Idem dicasi per un CSKA che l’anno scorso si è fermato solo in semifinale, cedendo ai greci dell’Olympiakos poi sconfitti dal Fenerbahçe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra CSKA Mosca ed Olimpia Milano non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano, ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

QUI CSKA MOSCA

Per l’Armata rossa di coach Dimitris Itoudis la novità più grossa, rispetto all’anno scorso ma più in generale alle ultime stagioni, è l’assenza di Milos Teodosic: il genio serbo è volato oltreoceano per misurarsi con il basket NBA (giocherà con i Los Angeles Clippers); al suo posto è però arrivato un altro gigante della pallacanestro continentale, peraltro rientrato in Europa proprio dagli States: lo spagnolo Sergio Rodriguez, che nel 2016-2017 ha vestito la canotta dei Philadelphia 76ers (68 partite). Vedremo come e quanto potrà cambiare il gioco dei russi nel passaggio da un gigante ad un altro in cabina di regia; chi non smetterà di sgommare per le aree avversarie è il francese Nando De Colo, mentre il suo connazionale Leo Westermann -arrivato dallo Zalgiris Kaunas- rappresenta più di una semplice alternativa per il backcourt. Imponente la batteria dei lunghi, con le ali Victor Khryapa ed Andrey Vorontsevich e i pivot Kyle Hines ed Othello Hunter (a Sassari nel 2010-2011 e poi Siena 2013-2014), tutti giocatori -ad eccezione di Hunter, arrivato quest’anno- abituati a giocare assieme. Tra i nuovi acquisti attenzione anche a Will Clyburn, ala statunitense proveniente dal Darussafaka.

QUI OLIMPIA MILANO

La squadra di coach Pianigiani ha cominciato la nuova stagione all’insegna del successo. Prima quello in Supercoppa Italiana, la seconda nella storia, grazie alle vittorie su Trento (74-65) e Venezia (82-77), e poi le due affermazioni in campionato ai danni di Cremona (60-76 in trasferta) e Varese (74-73). Domenica il derby contro la Openjobmetis si è rivelato faticoso per l’EA7, che ha sempre tenuto la testa avanti nel punteggio senza però riuscire a scrollarsi di dosso la Openjobmetis; a ‘pulire tutto’ hanno ravveduto in particolare le due nuove guardie titolari dell’Olimpia, il playmaker Jordan Theodore e la guardia Andrew Goudelock autori di 21 punti a testa. Per il debutto in Eurolega Milano dovrebbe recuperare Awudu Abass, che ha saltato il derby contro Varese per un fastidio ai flessori, mentre rimane in dubbio la presenza di Davide Pascolo che non è ancora al top dopo l’infortunio al ginocchio destro; nelle rotazioni saranno coinvolti anche Mantas Kalnietis, Zoran Dragic e Kaleb Tarczewski, esclusi per ragioni di turnover nei primi impegni di campionato. Nella seconda giornata l’Olimpia Milano riceverà i campioni d’Europa del Fenerbahçe, la squadra tra gli altri di Gigi Datome, alle ore 20:45 di giovedì 19 ottobre.

© Riproduzione Riservata.