Barcellona Panathinaikos/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket, Eurolega)

Diretta Barcellona-Panathinaikos (LAPRESSE)

Barcellona-Panathinaikos è una delle partite in programma per la prima giornata dell’Eurolega targata 2017-2018: il match si gioca al Palau Blaugrana di Barcellona dalle ore 21:00 di venerdì 13 ottobre. Il formato della competizione, alla quale partecipa anche l’Olimpia Milano, è rimasto quello della passata stagione: stagione regolare da 30 partite, al termine delle quali le prime 8 in classifica si qualificheranno ai playoff mentre le altre saranno eliminate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La partita di Eurolega tra Barcellona e Panathinaikos non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano, ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Aggiornamenti live saranno disponibili sul sito ufficiale www.euroleague.net, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

L’EX

Entrambe le squadre partono con propositi ambiziosi anche in questa edizione dell’Eurolega, ragion per cui possiamo aspettarci un match godibile al Palau Blaugrana. Sarà una serata particolare per il tecnico del Panathinaikos, lo spagnolo Xavi Pascual che ha lavorato a Barcellona fino a due stagioni fa: come vice allenatore dal 2004 al 2008 e poi da head coach fino a 2016. Con i catalani Pascual ha vinto 4 campionati nazionali, 3 edizioni della Copa del Rey, 4 Supercoppe spagnole ed anche l’Eurolega nel 2009-2010; l’anno scorso invece è arrivato il titolo nel campionato greco al primo tentativo, accompagnato dalla conquista della Coppa di Grecia.

QUI BARCELLONA

Quest’anno il Barcellona, sulla cui panchina siede invece Sito Alonso, punta a riscattare la deludente performance dell’ultima annata, in cui i blaugrana non sono andati oltre l’undicesimo posto in regular season (12 vittorie e 18 sconfitte); in estate la squadra catalana è ripartita da due nuove guardie: lo statunitense Phil Pressey (classe 1991) e il playmaker francese Thomas Heurtel (1989), reduce da un triennio con i turchi dell’Anadolu Efes. Nel roster del Barça anche tre giocatori passati dal campionato italiano: l’ala ungherese Adam Hanga (Avellino 2014-2015), il parirurolo Rakim Sanders (Sassari ’14’15 e poi Milano dal 2015 al 2017) e la guardia finlandese Petteri Koponen (alla Virtus Bologna tra il 2008 e il 2012), oltre all’immortale Juan Carlos Navarro, che ha sempre militato nel club eccezion fatta per la parentesi in NBA con i Memphis Grizzlies (stagione 2007-2008).

QUI PANATHINAIKOS

Il Panathinaikos riparte con l’obiettivo di superare la stagione regolare e poi provare a giocarsi le sue carte. L’anno scorso i verdi del Pireo sono stati eliminati dal Fenerbahçe di Zelimir Obradovic, poi campione d’Europa, nonostante il fattore campo inizialmente a favore: la serie dei playoff si è conclusa con un netto 0-3 a favore dei turchi, che hanno offerto una dimostrazione di forza poi confermata nei turni seguenti. Coach Pascual è ripartito dalle conferme di alcuni giocatori chiave come l’ala KC Rivers, il pariruolo Kenny Gabriel e soprattutto il pivot Chris Singleton; dal mercato invece sono arrivati l’ala Thanasis Antetokounmpo, fratello minore della star NBA Giannis, il lungo USA Zach Auguste, la guardia Marcus Denmon ed un veterano dei parquet continentali come l’ala Matt Lojeski, arrivato dai rivali dell’Olympiakos; altri acquisti di rilievo sono stati quelli del playmaker lituano Lukas Lekavicius e del trentaduenne pivot Konstantinos Mitoglou.

© Riproduzione Riservata.