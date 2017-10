Risultati basket Eurolega/ Classifica aggiornata, diretta live score 1^ giornata (venerdì 13 ottobre)

Risultati basket Eurolega, 1^ giornata (Foto LaPresse)

Si conclude venerdì 13 ottobre la prima giornata di basket Eurolega 2017-2018: piatto ricco anche in questa giornata, e la nuova formula rende subito fondamentali gli impegni che le varie squadre giocano. Sono tre le partite che ci attendono oggi: si parte alle ore 19 con Khimki-Valencia e Zalgiris Kaunas-Stella Rossa, alle ore 21 avremo invece Barcellona-Panathinaikos.

IL BIG MATCH

Ovviamente è al Palau Blaugrana che si concentrano le attenzioni: il Barcellona è reduce da una stagione pessima, e di conseguenza deve necessariamente dare risposte. E cambiato l’allenatore dopo una sola stagione (via Bartzokas, dentro Sito Alonso), il grosso del roster è stato di fatto confermato ma sono arrivati giocatori funzionali al progetto e che dovranno incidere da subito. Cerca invece conferme il Panathinaikos del grande ex Xavi Pascual, ultimo allenatore ad aver portato l’Eurolega a Barcellona: ha finito in calando lo scorso anno dimostrando di saper sopperire all’addio di Dimitris Diamantidis, ripetersi non sarà facile ma questa è una società nella quale le vittorie sono quasi un obbligo. Attesa per Athanasios Antetoukounmpo, che è il fratello del più celebre Giannis e abbiamo visto all’Europeo; anche qui tante conferme importanti per un progetto che appare davvero solido.

IL RITORNO

Sia Khimki che Valencia, che si sfidano alla Mytishchi Arena, tornano a giocare in Eurolega dopo qualche anno: solo una stagione per i russi che nelle ultime due apparizioni hanno sempre centrato la Top 16 e, soprattutto, nel 2015 hanno vinto l’Eurocup dove si sono fermati ai quarti qualche mese fa. L’ultima esperienza del Valencia è di due anni fa: questa sarà la quarta partecipazione di sempre in Eurolega - nel 2011 erano arrivati i playoff - e anche per gli spagnoli c’è una vittoria in Eurocup, curiosamente l’anno prima del Khimki. E’ la sfida tra due outsider, che però possono davvero qualificarsi ai playoff; sarà importante partire bene da subito perchè questa è una competizione in cui nessuno regala nulla.

VOGLIA DI RISCATTO

Per Zalgiris Kaunas e Stella Rossa c’è tanta voglia di riprendere la marcia dopo l’ultima stagione. I lituani hanno vinto l’Eurolega in passato, ma da tempo sono calati: lo scorso anno hanno chiuso la regular season in crescendo (14-16 il record) ma non sono mai riusciti a entrare davvero in competizione per raggiungere i quarti. Per la Stella Rossa è stato quasi un dramma sportivo: i serbi hanno giocato benissimo e infilato una grande serie di vittorie, ma all’ultima giornata sono caduti nella sfida diretta contro il Darussafaka e proprio in luogo di questa sconfitta sono rimasti fuori dai playoff. Nel corso dell’estate hanno perso Stefan Jovic (finito al Bayern Monaco) e questa sera un’assenza di cui tenere conto, anche se l’arrivo del veterano Taylor Rochestie è certamente una bella addizione nel roster.

RISULTATI EUROLEGA 2017-2018, 1^ GIORNATA

Giovedì 12 ottobre

RISULTATO FINALE Cska Mosca-Olimpia Milano 93-84 (Higgins 21, S. Rodriguez 20, De Colo 19; Goudelock 17, Micov 16, Gudaitis 15)

RISULTATO FINALE Anadolu Efes-Real Madrid 74-88 (McCollum 26, Ledo 17+9 rimbalzi, Dunston 17+7 rimbalzi; Doncic 27, Ayon 16+10 rimbalzi, A. Randolph 12+8 rimbalzi)

RISULTATO FINALE Bamberg-Maccabi Tel Aviv 71-88 (Zisis 16+5 assist, Radosevic 12+6 rimbalzi, Hickman 10+5 assist, Rubit 10; P. Jackson 27+9 rimbalzi, Roll 16, Tyus 12)

RISULTATO FINALE Olympiacos-Baskonia 75-64 (Printezis 17, Agravanis 13, Papanikolaou 11; Shengelia 13, J. Granger 12, Voigtmann 11)

Venerdì 13 ottobre

ore 19:00 Khimki-Valencia

ore 19:00 Zalgiris Kaunas-Stella Rossa

ore 21:00 Barcellona-Panathinaikos

© Riproduzione Riservata.