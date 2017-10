Video/ Anadolu Efes Real Madrid (74-88): highlights della partita (basket, Euroleague)

Video Anadolu Efes Real Madrid (LaPresse)

Parte con una vittoria ad Istanbul la spedizione europea del Real Madrid che si impone con un convincente 88-74 sul campo dell’Anadolu Efes. Gara sempre in controllo per la compagine spagnola che allungano nel secondo periodo quando entra lo sloveno Luka Doncic insieme a Anthony Randolph. I turchi provano più volte a rientrare in partita spinti da un grande Erick McCollum, cestista di origine americana che sigla ben 26 i punti finali. Ma le giocate del giovane fenomeno sloveno Luka Doncic fa volare il Real Madrid portandolo in sicurezza. Sono 27 punti conditi da 4 rimbalzi e 4 assist in 27 minuti per Doncic, aiutato alla grande dai 16 punti con 10 rimbalzi di Gustavo Ayon.

DOPO L'INTERVALLO

Netta la differenza in campo tra le due compagini nonostante i turchi abbiano dato l'impressione di poter rientrare in partita. L'Anadolu Efes era infatti riuscito a portarsi a meno sei nel terzo periodo dando l'impressione di potersela giocare. Grazie ad un grande Mccollum si era accarezzato il sogno del colpaccio. Ma un solo giocatore naturalmente non fa la squadra. Alla fine ha vinto il grande collettivo del Real Madrid guidato da uno splendido Luka Doncic insieme ad un ottimo Gustavo Ayon. La compagine spagnola può essere grande protagonista in questa Champions League. Vedremo nei prossimi appuntamenti le reali ambizioni dell'Anadolu Efes.

© Riproduzione Riservata.