Avellino-Torino/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 3^giornata)

Diretta Avellino-Torino: qui Stefano Sacripanti, 47 anni, allenatore di Avellino (LAPRESSE)

Avellino-Torino sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Beniamino Manuel Attard e Christian Borgo. La partita di basket, valida per la terza giornata del campionato di Lega A 2017-2018, si gioca sabato 14 ottobre al PalaDelMauro di Avellino: palla a due in programma alle ore 20:30. In classifica Avellino ha 2 punti e Torino 4: la Fiat si trova quindi nel vagone di testa assieme a Brescia, Pistoia, Venezia e Milano. Prossimo turno: Avellino giocherà sul parquet di Pistoia nel lunch match di domenica 22 ottobre (ore 12:00), Torino tornerà al PalaRuffini per affrontare Pesaro (sempre domenica 22 ottobre ma dalle 17:00).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Avellino-Torino non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI AVELLINO

Domenica scorsa la Sidigas ha incassato il primo ko del suo campionato sul parquet di Brescia, perdendo per 96-75 al PalaGeorge di Montichiari. Gli uomini di Stefano Sacripanti sono partiti bene, chiudendo il primo quarto avanti di 6 (20-26), nei due periodi centrali però hanno subito il sorpasso prima di crollare definitivamente nei 10’ conclusivi, in cui gli avversari hanno piazzato un break da 26-11. Jason Rich e Dezmine Wells si sono confermati su buoni livelli realizzativi, firmando rispettivamente 18 e 14 punti, mentre Maarten Leunen ha messo assieme 16 punti, 8 rimbalzi e 5 assist per un indice di valutazione di 27. A questi buone cifre individuali hanno fatto da contraltare alcune mancanze di squadra, ben espresse ad esempio dalle 17 palle perse; l’ottima prestazione di Brescia, capace di concludere con il 62% al tiro da 2 e con 24 assist complessivi, ha fatto il resto congiungendo Avellino alla resa. Gli irpini hanno però reagito subito, vincendo la prima giornata di Champions League contro i turchi del Besiktas: nella trasferta di Istanbul la Sidigas è partita male concedendo 31 punti nei primi 10’, poi però ha stretto le viti difensive ed alzato il volume dell’attacco riuscendo ad operare il sorpasso nel corso del terzo periodo, prima di gestire il margine accumulato nel parziale di chiusura (80-86 il risultato finale). Rich ci ha messo ancora del suo terminando come top scorer del match a quota 21 punti, bene anche Ariel Filloy che ne ha infilati 17; il pivot ucraino Kyrylo Fesenko, reduce da problemi ad un ginocchio e non ancora al top della condizione, è rimasto in campo per 17 minuti contribuendo con 8 punti e 3 rimbalzi. Per Avellino una bella iniezione di fiducia in vista del difficile impegno interno contro Torino; per quanto riguarda la coppa il prossimo appuntamento è in programma mercoledì (18 ottobre) alle ore 20:30, ancora in trasferta e contro i francesi del Nanterre.

QUI TORINO

Anche la Fiat ha esordito con successo nella sua competizione europea, l’Eurocup, battendo i croati del Cedevita Zagabria con il punteggio di 83-86. La squadra allenata da Luca Banchi ha subito il parziale avversario prima dell’intervallo lungo (47-39 al 20’), ma nel terzo quarto ha risposto con un contro-break di 14-23 che l’ha riportata in vantaggio; nell’ultimo periodo la sfida è proseguita sui binari del punto a punto, e Torino è riuscita a mantenere un pur minimo margine di vantaggio per portarsi a casa i 2 punti. Bene il centro nigeriano Trevor Mbakwe, miglior marcatore del match con 20 punti (6/7 al tiro e 8/8 dalla lunetta), mentre il playmaker Diante Garrett si è confermato in forma mettendo a referto 17 punti, 4 rimbalzi e 5 assist; 15 invece i punti dell’ala Lamar Patterson che ci ha aggiunto 7 rimbalzi, 6 assist e 3 rubate. Martedì (17 ottobre) la Fiat sarà di nuovo in campo per la seconda giornata, in cui riceverà il Morabanc Andorra al PalaRuffini (palla a due ore 20:30). Anche il campionato è cominciato bene per Torino, che ha vinto le prime due sfide contro Brindisi (67-72) e Sassari (97-92): il secondo match ha visto brillare Sasha Vujacic, che ha trascinato l’attacco infilando 21 punti mentre Garrett ha contribuito con una doppia doppia da 13 punti e 11 assist; bene anche Patterson (20 punti, 5 rimbalzi e ben 7 recuperi) e la guardia naturalizzata slovacca Andre Jones, che ha portato un bel mattone (18 punti) dalla panchina. Ad Avellino coach Banchi dovrebbe proporre un quintetto base con Garrett e Vujacic a formare il backcourt, il ‘collante’ Deron Washington in ala piccola e la coppia Mazzola-Mbakwe ad occupare l’area.

© Riproduzione Riservata.