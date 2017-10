Brindisi-Venezia/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (basket Lega A, 3^giornata)

Diretta Brindisi-Venezia: qui Sandro Dell'Agnello, 66 anni venerdì prossimo, allenatore di Brindisi (LAPRESSE)

Brindisi-Venezia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Lorenzo Balenii e Mauro Belfiore. Al PalaPentassuglia di Brindisi va in scena uno dei quattro anticipi di sabato 14 ottobre 2017, valido per la 3^giornata del massimo campionato di basket: palla a due alle ore 20:45. La Happy Casa di coach Sandro Dell’Agnello cerca i primi 2 punti nel torneo, mentre la Reyer allenata da Walter De Raffaele ha vinto entrambe le due sfide precedenti. Per quanto riguarda la prossima giornata: Brindisi farà visita a Milano nella serata di domenica 22 ottobre (ore 18:15), Venezia invece anticiperà in casa contro Cremona sabato 21 (ore 20:45).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (LEGA A)

Brindisi-Venezia non sarà trasmessa in diretta tv ma in diretta streaming video su Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com. Due gli abbonamenti disponibili: giornaliero al costo di 6,99 euro ed annuale al prezzo scontato di 29,99 (dal 31 ottobre saranno 49,99). Aggiornamenti sul sito internet ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche in tempo reale.

QUI BRINDISI

La Happy Casa spera di sbloccare la casella delle vittorie davanti al pubblico amico. L’occasione non è delle più semplici, anzi una Reyer Venezia in fiducia rappresenta forse l’ostacolo più alto in questo momento; tuttavia, come spesso capita, proprio la caratura dell’avversario potrebbe spingere i giocatori sfavoriti ad una prestazione da ricordare. Questo è quanto si augura Sandro Dell’Agnello, che nei primi due turni di campionato ha visto la sua Brindisi perdere prima in casa per mano di Torino (67-72) e poi a Pistoia nel monday night della seconda giornata. Al PalaCarrara i pugliesi hanno sofferto per tre quarti di gara svegliandosi negli ultimi 10 minuti: la reazione si è però rivelata tardiva, tanto che il break di 16-28 registrato nel parziale conclusivo è servito solo per conferire una dimensione più onorevole alla sconfitta (83-77). Anthony Barber, uno dei nuovi acquisti su cui punta la Happy Casa, è sceso regolarmente in campo dopo aver smaltito un problema ad un ginocchio: per lui 13 punti e 4 assist in 25 minuti; il top scorer e miglior giocatore brindisino è risultato il playmaker Marco Giuri, autore di 21 punti con 5/9 al tiro pesante, doppia cifra anche per la giovane ala slovena Blaz Mesicek a quota 13. Salvo imprevisti dell’ultim’ora, contro Venezia mancherà all’appello di coach Dell’Agnello solo l’ala Daniel Donzelli, in fase di recupero dopo la recente operazione alla schiena; nel quintetto base previsti Barber, Scott Suggs, Milenko Tepic, Brian Randle (da cui sono attesi progressi sostanziali) e il pivot haitiano Cady Lalanne, chiamato a migliorare le sue percentuali dalla lunetta (appena 2/10 a Pistoia).

QUI VENEZIA

Dopo aver perso la finale di Supercoppa Italiana contro Milano, la Reyer ha battuto Varese (62-80) nella prima giornata di Lega A e poi anche Trento nel debutto casalingo di campionato. Il remake delle scorse finali scudetto è stato particolarmente esaltante per il pubblico del Taliercio, che ha visto Venezia subire nel primo quarto (14-23), recuperare nei due periodi centrali e poi acciuffare i due punti all’ultimo respiro, grazie al piazzato del lituano Gediminas Orelik ad una manciata di secondi dal termine. Gli orogranata sono poi tornari in campo, sempre tra le mura amiche, per la prima giornata della Basketball Champions League: ne è scaturita un’altra partita memorabile, contro i turchi del Banvit Bandirma che nel secondo tempo sono risaliti anche da -18 rinviando tutto ai tempi supplementari. Ce ne sono voluti ben 3, per un totale di 55 minuti di gioco, per sancire la squadra vincitrice ed è stata ancora una volta Venezia, trascinata dai 22 punti (+ 6 assist) di MarQuez Haynes (decisivo con la tripla per il primo overtime) e da altri 24 di Orelik (7/11 dal campo e 4/5 da tre, con anche 8 rimbalzi), vero protagonista di questo avvio stagionale. Nella seconda giornata, in programma martedì (17 ottobre), i campioni d’Italia riceveranno i greci dell’AEK Atene che sono stati sconfitti in casa dall’Estudiantes Madrid (79-87). Prima di pensare alla Champions c’è però l’insidiosa trasferta di Brindisi ad attendere la Reyer, contro una Happy Casa affamata di punti: coach De Raffaele dovrebbe schierare in quintetto Haynes, Dominique Johnson, Orelik, Hrvoje Peric e Mitchell Watt; out per infortunio l'ala Michael Bramos, che nel match di coppa si è fatto male ad una mano (trauma distorsivo-contusivo, gli esami hanno escluso fratture)

